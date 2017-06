In beeld: Japanse invloed en optische illusies in een ruime nieuwbouwwoning

Ilse en Erik woonden met hun nieuw samengesteld gezin in een ruim gerenoveerd herenhuis, maar het was tijd voor iets nieuws. Doorslaggevende reden was de grote afstand die de kinderen moesten afleggen om naar school te gaan. Dat tijdrovende gependel deed het koppel beslissen een nieuwe woning te bouwen in het noorden van Antwerpen. Liefst iets strak en modern, volledig het tegenovergestelde van hun herenhuis.

In hun zoektocht naar een geschikte architect liepen ze toevallig langs de woning van architect Christophe Baetens. De woning trok meteen hun aandacht. "Uiteindelijk zijn we met een ruwe schets en onze ideeën naar hem toe gestapt", vertelt Erik.

De architect werkte het plan verder uit, voortbouwend op hun ideeën. "Tijdens het eerste gesprek viel me op dat Ilse en Erik er interessante ideeën rond licht, ruimte en materialen op nahielden. Ik kon hun ideeën aanvullen en ze begrepen meteen waar ik naartoe wilde. Dat is bijzonder prettig om te werken", gaat Christophe Baetens verder. "Het basisidee van Ilse en Erik was een eenvoudig rechthoekig huis, met veel diagonale doorzichten en veel open ruimte zonder garage of carport."

"En ik droomde al jaren van een plafondhoge wand met schuifdeuren waarachter verschillende ruimtes en functies verborgen zitten. En last but not least: onze dochters moesten alle drie een even grote kamer hebben", glimlacht Erik.

Tekst: Agnes Mus