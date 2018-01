In beeld: Industrieel getinte woning is volledig energie-onafhankelijk

Hoewel de bouwgrond van Stijn en Delphine over een perfecte zuidwestgerichte oriëntatie beschikt, vormde het 80 m lang uitgestrekte perceel een uitdaging door zijn beperkte breedte van amper 16 m. Om ervoor te zorgen dat de woning visueel niet gewrongen lijkt te staan tussen de twee buren, liet de architect aan beide kanten van de voorgevel een blokje weg uit het volume. "Aan de linkerkant van de woning profiteerden we ervan om de inkom overdekt te maken. Inspelend op de oriëntatie is de woning aan de voorkant ook eerder gesloten, en aan de achterzijde open", vertelt architect Jens Van Zele.

Het resultaat is een compacte, functionele woning. "Uit ecologische overwegingen wilden we een compacte woning die niet te veel energie zou vragen om opgewarmd te raken. Daarnaast moesten we in de woning allebei ons beroep kunnen uitoefenen. Zo had ik als psychotherapeute een eigen praktijk nodig, en had mijn man plaats nodig om zijn kunst te hangen", vertelt Delphine. "Als antwoord daarop heb ik enkele functionele ingrepen toegevoegd zoals ingemaakte kasten onder de trap, een iets bredere gang die meteen ook als wachtruimte kan functioneren of die de kunst extra tot haar recht laat komen", vult Van Zele aan.

Tekst: Elien Haentjens