In beeld: het leven in een moderne boerderij

De boerderij, die werd gebouwd rond de vorige eeuwwisseling, kreeg in de jaren 70 al eens een opfrisbeurt, maar nu was ze uitgeleefd, amper geïsoleerd en ze bood weinig wooncomfort. De eigenaars twijfelden tussen een renovatie en een nieuwbouw, en klopten aan bij architecten Nele Cloots en Eva Koch van Nelva architecten voor advies. "Ik weet uit ervaring dat het handenvol geld kost als je met een verbouwing wilt voldoen aan de hedendaagse normen. En uiteindelijk blijf je met een oud huis zitten dat dikwijls toch niet helemaal is wat je eigenlijk wil", vertelt Nele.

De oude boerderij had trouwens geen enkele architecturale waarde, er was niets dat behouden moest blijven. Het was een donker huis met glas-in-loodraampjes. Bovendien namen de stallen, die aan de zuidkant aan de boerderij grenzen, alle lichtinval weg en belemmerden ze het uitzicht over het open landschap. Voldoende argumenten dus om de boerderij te slopen en een nieuwe woning te bouwen.

Tekst: Agnes Mus