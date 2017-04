In beeld: Hedendaags en gezellig in een houten skelet

Om hun woon-werkverkeer te optimaliseren, besloten Thierry en Charlotte zich te vestigen in een landelijk gehucht tussen Brussel en Louvain-la-Neuve. Na een lange zoektocht viel het stel voor de charme van een opmerkelijk terrein. De driehoekige vorm was op het eerste gezicht niet ideaal, maar het onbelemmerde uitzicht op het landschap en de zuidwestelijke oriëntatie wisten de aanstaande bouwheren wel te verleiden. Het architectuurbureau Climax tekende voor het project en speelde daarbij traditiegetrouw de troeven van de locatie handig uit. Zo werden de ruimtes verdeeld over verschillende volumes die zich openen richting de velden en de invallende zonnestralen.

Tekst: Marie Delooz

Ik Ga Bouwen 400