In beeld: Energiezuinige cocon op vier niveaus

Architectenbureau A4 legt zich voornamelijk toe op de renovatie van grote wooncomplexen, vooral in opdracht van de overheid. De bouw of renovatie van privéwoningen is een nevenactiviteit. "Dit soort projecten doen wij slechts heel af en toe", aldus Michel Arnoldussen. "Maar dit was een geval apart, want het gaat om de woning van mijn zoon. Hij en zijn vrouw woonden lange tijd in een loft. Initieel hoopten ze dan ook een casco loft te vinden om naar eigen smaak in te richten. Maar hun zoektocht leverde niets op. Tot ik op een dag dit perceel tussen twee aangrenzende huizen te koop zag staan in de straat waar ons kantoor is gevestigd. Ik heb hen toen voorgesteld om er een huis te bouwen in de loftstijl waar ze zo van houden."

Opvallend aan dit terrein is dat het slechts 4,85 m breed is. "Dat lijkt misschien weinig, maar het is ruim voldoende", gaat de architect verder. "Het hangt er maar van af hoe je de constructie opvat." Voor het ontwerp werd dus uitgegaan van een loftstijl, met verticaal opengetrokken ruimtes en verspreid over vier verdiepingen. Dat resulteerde in lichte, eenvoudige volumes die vlot in elkaar overlopen. Ruwe en warme materialen wisselen elkaar af en verlenen de verschillende woonzones hun specifieke sfeer.

Tekst: Stephan Debusschere

Ik Ga Bouwen 399