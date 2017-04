In beeld: Eigenzinnige woning met basis van beton, hout en glas

Een speling van het lot kan een bouwproject soms een heel andere wending geven. Dat is exact wat gebeurde tijdens de realisatie van deze woning, die initieel was opgevat als een combinatie van twee afzonderlijke entiteiten met een eigen karakter. Het Gentse OYO architects ontwierp voor het trapeziumvormige perceel een hoofdvolume met garage en tuin, en een aanpalende duplexwoonst, elk met twee slaapkamers en een aparte inkom aan de straatkant. "Het was dus wel degelijk de bedoeling om beide entiteiten onafhankelijk van elkaar te laten functioneren", bevestigen architecten Nigel Jooren en Veroniek Vanhaecke. "We stonden al in gesloten ruwbouw toen de huidige eigenaar plots opdook en aangaf dat hij beide volumes wilde samenvoegen tot één geheel. Het was dus zaak een functionele koppeling te maken die aansloot bij de rest van het architecturale concept."

Tekst: Tim Janssens

Ik Ga Bouwen 399