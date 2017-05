In beeld: Eenvoudige 'schoendoos' met zicht op groen

Toen het stalen geraamte van deze woning rechtop stond, wisten de buurtbewoners eerst niet goed wat ze zagen. "Ze zeiden dat er een ruimteschip neergestreken was en dat beschouwden de bouwheren als een groot compliment. Voor hen was het een uitgemaakte zaak dat ze met dit materiaal zouden bouwen, ze hebben er affiniteit mee", zegt architect Pieter Peerlings. Hij en zijn vrouw Silvia Mertens kennen we van "Het smalste huis in Antwerpen", een rijwoning van 2,5 m breed die ze voor zichzelf ontwierpen en waarin ze eveneens met stalen profielen en kaders werkten. In de negen jaar dat hun kantoor bestaat, wonnen ze al verschillende prijzen voor hun staalbouwprojecten.

Schoendoos

Niet alleen over het materiaal, ook over de vorm waren de toekomstige bewoners heel duidelijk: een "schoendoos" in twee verdiepingen, mét plat dak. "Maar het opgelegde gabarit was erg klassiek en bepaalde dat we met een zadeldak moesten werken. Eerst werd er wat moeilijk over gedaan, maar toen ik kon aantonen dat er in de buurt nog balkvormige woningen stonden, hebben we Stedenbouw vrij snel kunnen overtuigen", zegt Peerlings. Ook van de opgelegde oppervlakte weken hij en Silvia af. "We hebben een afgeslankte versie van het gabarit gemaakt. Een kleinere oppervlakte maakt je project uiteraard goedkoper, maar we wilden de woning ook niet tussen de huizen van de buren wringen. Zo ontstond er ook meer ruimte voor de naar het zuiden gerichte tuin."

Omdat de woning langs een hele drukke weg in Mechelen ligt, maakten de architecten de noordkant en de oostkant gesloten. Zo vermeden ze lawaaihinder in huis. Bovendien zijn dat de koudste gevels, door ze gesloten te houden konden ze maximaal geïsoleerd worden met geëxpandeerde polystyreen. "De twee andere gevels hebben we dan weer helemaal open gemaakt, want die kijken uit op een groen en weids landschap waar niet op gebouwd mag worden."

