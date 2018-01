In beeld: Een Scandinavisch avontuur in de Ardennen

De drukte van de stad maakte plaats voor de rust van het platteland. En het mag gezegd: tussen de levendige drukte van Antwerpen en de stilte van dit klein Ardens dorpje gaapt een kloof die het koppel zonder aarzelen heeft overbrugd. Het risico op een cultuurschok en een gevoel van ontheemding was niet gering. Drie jaar later is de balans alleen maar positief. "Wij hadden een acuut gebrek aan natuur en rust. We woonden vlak bij de haven van Antwerpen. Altijd was er lawaai, zelfs 's nachts. Vijftien jaar lang kwamen we een weekend op twee wandelen in de regio. Hier in deze uithoek of in de Hoge Venen. Toen begonnen we ons de vraag te stellen of we echt wel in de stad wilden blijven wonen. We hadden het hier zo naar onze zin."

Toen hun zoon volwassen werd en zijn eigen leven begon te leiden, besloten ze de knoop door te hakken en hun leven elders een nieuwe wending te geven. Ze doorzochten de streek en vonden een groot bouwterrein in het midden van de velden en de natuur. "In Vlaanderen vind je zulke grote bouwgronden niet meer. Ook kleine dorpen tellen al gauw enkele duizenden inwoners. Hier zijn we met 135. Er is geen bakker of beenhouwer. Je moet vaak de wagen nemen. Het is een andere manier van leven." Of ze de stad missen? Soms. "Maar we zijn snel in Luik of de stad Luxemburg, en Antwerpen ligt op slechts twee uur rijden."

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen 405.

Tekst: Anne-Catherine De Bast