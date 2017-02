In beeld: een originele kijk op een driegevelwoning

Na jaren in Brussel te hebben gewoond, besloten de architect en zijn gezin de stad achter zich te laten en terug te keren naar het Waals-Brabantse platteland van hun jeugd. Die omgekeerde beweging, back to the roots, was geen spontane beslissing. Laurent en zijn echtgenote hadden er tien jaar eerder al een bouwgrond gekocht. Niets bijzonders, tenzij misschien de andere woning die op de gemeenschappelijke grens stond. Een fameuze uitdaging, die tegelijk een uitgelezen kans bood. Bij de start van het project,staat de aanpalende woning namelijk net te huur. Het koppel aarzelt geen moment en tekent een huurcontract van drie jaar. Wat is er makkelijker dan letterlijk ter plekke te zijn om het project te zien groeien en de werf op te volgen?

Gezien de bestaande situatie, legde de plaatselijke dienst stedenbouw een driegevelwoning op die aansloot tegen de andere woning. "Het kwam erop aan het nieuwe huis te integreren zonder het bestaande te kopiëren en het maximum te halen uit de mogelijkheden die het lastige terrein bood", vertelt Laurent Devos, architect en tegelijk ook bouwheer. Hij stond namelijk voor een groot dilemma: de gunstige, zuidwestelijke oriëntatie ligt uitgerekend aan de gemeenschappelijke zijde. De architect liet zich echter niet uit zijn lood slaan en tekende enkele oplossingen uit om deze nadelige situatie in zijn voordeel om te buigen. Uiteindelijk zorgde het loskoppelen van de puntgevel voor een onverwacht interessante lichtinval en bepaalde het tegelijk de verbinding tussen oud en nieuw.

Tekst: Marie Delooz