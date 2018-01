In beeld: Een liefdesnest vol details boven een handelszaak

(Ver)bouwen is de ultieme relatietest, zo wordt vaak gezegd, maar er kan ook wel eens een relatie uit voortkomen. Toen de Duitse Claudia Masbaum na jaren in Londen te hebben gewoond, terugkeerde naar Duitsland en daar een nieuw appartement kocht, koos ze voor een Belgische interieurarchitecte: Roos Blower van Aerts+Blower uit Mechelen. Die besloot op haar beurt om voor dit project samen te werken met Erik Dingenen van Wood You uit Limburg. "Hij is één van de beste schrijnwerkers die ik ken. Hij legt de lat zeer hoog voor zichzelf en werkt heel gedetailleerd, net zoals ik", zegt Roos. Claudia en Erik waren op dat moment allebei al jaren vrijgezel. Gaandeweg sloeg de vonk tussen de twee over en halfweg vorig jaar trouwden ze. "Hoe mooi mijn appartement in Mönchengladbach ook is, al snel drong een tweede project voor Roos zich op want Erik en ik wilden samenwonen boven zijn schrijnwerkerij", zegt Claudia.

Liefdesnest

De Wood You schrijnwerkerij bevindt zich op een industrieterrein in Meeuwen. Erik liet het pand bouwen in 2013. Het is 3.600 vierkante meter groot en opgetrokken uit staal. Op de benedenverdieping vooraan zijn kantoren en daarboven was een lege ruimte van 140 vierkante meter met een plafond van 3,6 m hoog en grote ramen in aluminium aan de voorzijde. "Erik wist de eerste jaren niet goed wat hij ermee zou doen. Hij dacht aan een appartement voor zijn twee dochters en had me al eens een plan daarvoor laten maken, maar daar was nog niets mee gebeurd. Toen hij en Claudia me zeiden dat het een liefdesnest voor hen twee mocht worden, ben ik van nul herbegonnen", zegt Roos. Ze kreeg carte blanche want zowel Claudia als Erik vertrouwden op haar goede smaak. "Het leukste aan dit project was dat Erik alles zelf kon doen en graag met de mooiste materialen werkt. Er leken wel geen limieten te bestaan en daardoor kon ik heel creatief zijn", zegt Roos.

