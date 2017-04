In beeld: Drie generaties onder één dak

Aanvankelijk was het de bedoeling om de ouderlijke woning van Aske te verbouwen en uit te breiden tot een kangoeroewoning. Dat idee groeide nadat Askes moeder overleed in 2009 en haar vader er alleen voor kwam te staan. Zij woonden op dat moment in Mechelen. Een kangoeroewoning leek een goede oplossing voor iedereen. Het bleek echter niet zo eenvoudig om de ouderlijke woning uit te breiden volgens de bouwvoorschriften. Ze beslisten daarom om de woning van Askes ouders te verkopen en de opbrengst te gebruiken om een nieuwe woning te bouwen.

Juridisch had de familie heel wat uit te zoeken. "De afspraak is dat mijn vader hier levenslang mag wonen. De blote eigendom is van ons, maar hij geniet een levenslang vruchtgebruik van een deel van de woning, met garantie op eventuele zorg. Maar er bestaan in België maar weinig richtlijnen over kangoeroewonen. Het was heel moeilijk om de nodige info te vinden en alles in een juridisch steekhoudende afspraak te gieten. En dan heb je nog verschillende statuten: gaat het om een zorgwoning, een kangoeroewoning of een duplex? Uiteindelijk vallen wij onder het stelsel van de zorgwoning. Ook voor de belastingen hebben we heel wat moeten uitzoeken. Voor de ene instantie zijn wij twee aparte gezinnen, voor de andere vormen we één gezin. We hebben wel aparte belastingbrieven." In het geval van Eric en Aske werden de zaken wel wat vergemakkelijkt doordat zij geen broers of zussen heeft. Er waren dus geen andere partijen bij betrokken.

En dan zijn er nog de praktische afspraken. Zo hebben we ervoor gekozen om een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter te plaatsen, omdat dat de goedkoopste oplossing was. Ook de wasmachine en droogkast delen we."

