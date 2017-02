In beeld: de kracht van oriëntatie in een minimalistische woning

Wie naar de voorgevel kijkt, zou denken dat dit een uit de kluiten gewassen villa is, omringd door een ruime tuin. Wanneer we samen met architect en bewoner Niko Wauters door de woning wandelen, verkeren we nog in diezelfde waan. Pas wanneer je de cijfers hoort, besef je hoe compact deze woning wel is. "De bebouwde oppervlakte bedraagt amper 100 m²", zegt de architect. "Daar zit het bureau ook inbegrepen."

Ook het perceel waarop de woning staat, is met 8 are aan de bescheiden kant. "Het is een zeer ondiep, maar breed perceel. En op het zuiden gericht. Net wat we zochten." De architect bouwde er vervolgens een balkvormige, compacte woning, met aan de rechterkant het bureau van de architect in een apart volume.

Tekst: Ilka De Bisschop

Lees de hele reportage in Ik Ga Bouwen nr. 397.