In beeld: De details zijn geen details in het atelier van een architect

Halfweg een bouwproject van architect veranderen? Het gebeurt meer dan je zou denken. Carl en Sarah deden dat ook en vroegen Armand Eeckels van NU architectuuratelier om de verbouwing van hun smalle en best wel kleine rijwoning in het Gentse Prinsenhof verder in goede banen leiden. "Sarah kende ons kantoor doordat we al een verbouwing voor haar broer realiseerden in Rijsel. Ze wist dus al hoe we te werk gingen. Wij zijn heel intensief bezig met architectuur, investeren sterk in ontwerpend onderzoek en gaan ver in detaillering en materialisering. Dat apprecieerden ze."

"Terwijl Sarah zeer sterk begaan is met de materialisering en vormgeving, staat Carl ook stil bij de essentie van de opdracht. In het kader van zijn beroep reist hij veel naar ontwikkelingslanden en is hij zich bewust van de weelde waarin we leven. De architectuur moest dus 'dienend' blijven, alle overbodigheid moest eruit. Voor ons was het dus zoeken naar het juiste evenwicht tussen de wensen van de bouwheer en die van de bouwvrouw", legt Eeckels uit.

Tekst: Katrien Depoorter

Uit: Ik ga Bouwen 404