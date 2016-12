In beeld: Bungalow met loftgevoel

De term bungalow doet denken aan vakantiehuizen. Maar in de jaren 60 en 70 rezen ook in wijken in de stadsrand tal van bungalows uit de grond: losstaande woningen met slechts één verdieping. Veel van die huizen staan er nog. Veelal hopeloos verouderd, soms mooi opgeknapt. Eén daarvan is - of liever "was" - de prefabwoning van Geert in Drongen, nabij Gent.

"We hebben dit huis 14 jaar geleden gekocht omwille van de ligging. Het is hier rustig wonen, niet ver van de snelweg. Er is een tuin waar je niet veel werk aan hebt. En de prijs viel mee. Voor het comfort hoefden we dit niet te kopen. Alles kamers waren uitgeleefd. We hebben 6 jaar gekampeerd, om het zo te zeggen. En dan hebben we beslist om te verbouwen."

Tekst: Wim Deloof

