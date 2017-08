In beeld: Bewust passief gebouwd, eerder toevallig ook BEN geworden

Toen deze familie plannen maakte om te bouwen, raakte ze gefascineerd door de ideeën achter een passiefwoning. "We wilden voldoen aan de verplichtingen van 2021, en zo dus vooruitlopen op wat strikt verplicht was. De meerkost die dat met zich meebracht, wordt gecompenseerd door de besparing op energie. Daarnaast stonden een grote keuken en woonkamer op ons verlanglijstje. Maar ook een vide, omdat we dat mooi vinden en veel licht in huis brengt", vertelt de bouwheer.

Die behoeften legde de bouwheer voor aan verschillende architecten, onder wie Ben Martens. "We voelden dat hij zich graag wilde bewijzen en wilde bijleren over het onderwerp. Daarom hebben we voor hem gekozen. Hij heeft zich ook effectief bijgeschoold, waardoor dit project voor hem ook een belangrijk leerproces was", aldus de bouwheer.

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen 403.

Tekst: Elien Haentjens