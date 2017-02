Goed leven in een beperkte ruimte

De vaststelling dat al te veel mensen in hachelijke omstandigheden wonen op campings of in bouwvallige chalets, bracht de provincie Vlaamse Brabant op het idee om een architectuurwedstrijd uit te schrijven voor het ontwerpen van kleine woningen met een budget van zo'n 80.000 euro. De huizen moesten voldoen aan de gangbare voorschriften, met inbegrip van de Vlaamse Wooncode en de EPB-richtlijnen. Op een uitzondering na varieerde de prijs van de voorgestelde woningen tussen 70.000 en 100.000 euro (exclusief bouwgrond, fundering en ereloon van de architect), met woonoppervlakte van 50 tem 80 m².

Wij hopen ten stelligste dat deze denkoefening aanzet zal geven voor een nieuw type woning - betaalbaar, eigentijds, comfortabel en energiezuinig.

Om de resultaten van de wedstrijd bekend te maken, publiceerde de provincie Vlaams-Brabant een brochure met de 25 projecten die door een jury van experts werden geselecteerd. Van elk project krijgen we een beschrijving van de voornaamste kenmerken, een plan en een doorsnede op schaal, 3D-beelden, een lijst van gebruikte materialen en een budgetoverzicht. Deze interessante brochure is gratis te verkrijgen bij het provinciebestuur of kan worden gedownload via de website.

De woningen die in het kader van de wedstrijd zijn ontworpen, zullen weliswaar probleemloos een plekje vinden in een vakantiedorp of op een camping ter vervanging van stacaravans die goed zijn voor de schroothoop. Maar in een klassieke verkaveling maken ze weinig kans. Wij hopen dan ook ten stelligste dat deze denkoefening de aanzet zal geven voor een nieuw type woning - betaalbaar, eigentijds, comfortabel en energiezuinig.