Gent gaat "levensloopbestendige" woningen bouwen

De huisvestingsmaatschappijen engageren zich "om van bij het ontwerp te voorzien dat nieuwe sociale woningen eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, zodat ze kunnen voldoen aan de wijzigende behoeften van de bewoners gedurende hun hele levensloop en ongeacht eventuele beperkingen", zegt het Gentse stadsbestuur.

De zorg voor het toenemende aantal ouderen in onze samenleving kan onmogelijk alleen door woonzorgcentra opgevangen worden, zegt het stadsbestuur. "De meeste Gentenaars willen bovendien thuis en in hun buurt blijven wonen. Maar huizen moeten daarop voorzien zijn. Tot vandaag werden sociale woningen nogal statisch gebouwd." WoninGent, De Gentse Haard, De Volkshaard, De Merelbeekse Sociale Woningen en ABC, de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, willen daar verandering in brengen. "Als je door een ongeval of ziekte geen trappen meer kunt nemen of je moet je verplaatsen in een rolwagen, dan zijn soms aanpassingen nodig aan de woning", zegt schepen van Welzijn Resul Tapmaz.

"Dikwijls zijn de nodige aanpassingen duur, ingrijpend of zelfs onmogelijk omdat de woning hiervoor niet ontworpen is. Verhuizen naar een andere, aangepaste woonvorm is dan de enige mogelijke oplossing. Om er in de toekomst voor te zorgen dat je levenslang thuis kunt blijven wonen, zelfs al stap je met een looprek of ben je rolstoelgebruiker, willen we in Gent massaal inzetten op levensloopbestendige woningen." De GOLLD-principes schrijven onder meer voor dat het toilet en de badkamer naast elkaar liggen, dat alle deuren minimum 90 cm vrije doorgang toelaten of dat alle stopcontacten en lichtschakelaars tussen 90 en 120 cm hoog zitten. "De richtlijnen voor aanpasbaar wonen worden ook maximaal toegepast in de grote en lopende stadsontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan", zegt Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling en Wonen. (Belga/KS)