Eerste steenlegging van nieuwe Bouwcampus in Diepenbeek

De Bouwcampus wordt een expertisecentrum en moet innovatieve bouwtechnieken mee helpen ontwikkelen, zoals onder meer werken met drones en 3D-printen. "We gaan onderzoeken hoe in de toekomst de bouw op een energie-efficiënte en een goedkope manier kan gebeuren", zegt Erik Keijers, voorzitter van de Confederatie Bouw Limburg.

Tijdens de bouw volgt een team van zes studenten van onder meer PXL-Hogeschool en UC Leuven-Limburg het proces om kennis te kunnen maken met nieuwe materialen en bouwtechnieken. "Zo kunnen zowel de overheid, de academische wereld als de bedrijven elkaar in de Bouwcampus vinden", aldus Keijers.

Maar de Bouwcampus gaat zich niet enkel toeleggen op materiaalonderzoek en innovatie, het zal ook opleidingen aanbieden. "Ik las onlangs in de krant dat de bouwsector een tekort heeft van 20.000 werkkrachten", zegt Jan Peumans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement. "Door opleidingen aan te bieden zal de Bouwcampus zorgen voor meer startende ondernemers in Limburg."

Energieactief

Wanneer het 1.500 vierkante meter grote gebouw eind september klaar is, zal het ook energieactief zijn. "Dat betekent dat het gebouw zijn eigen energie opwekt, maar ook genoeg energie opwekt voor de mensen die erin zullen vertoeven en bijvoorbeeld hun laptop inpluggen", aldus Mathi Gijsels, CEO van nv Mathieu Gijbels, de bouwheer van het project. Met meer dan 2.000 bedrijven is de bouw een speersector in Limburg.

"De bouw van de Construction Academy is een mijlpaal voor Limburg", zegt gedeputeerde van Economie, Erik Gerits (CD&V). "En met investeringen vanuit Europa, Vlaanderen en Limburg moet de nieuwe Bouwcampus een transformatie en een versterking van de Limburgse bouwsector met zich meebrengen."