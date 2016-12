Eerste steen gelegd van Regionaal Erfgoeddepot in West-Vlaanderen

Het nieuwe depot is het eerste regionale erfgoeddepot in de provincie en komt naast provinciehuis Potyze in Ieper. Het wordt een dubbeldepot, want enerzijds zal het dienst doen als bewaarplaats voor de museumcollecties van de stad Ieper, anderzijds wordt het ook een thuis voor erfgoedstukken uit de ruime regio. Het depot was nodig want bijvoorbeeld de reservestukken van het In Flanders Fields Museum werden al een paar keer noodgedwongen verhuisd.

Duurzaam en energiezuinig

Het gebouw zal 46 meter lang en 30 meter breed zijn en bestaan uit twee bouwlagen, goed voor 2.000 vierkante meter depotruimte en 800 vierkante meter functionele ruimte. Het wordt een duurzaam, energiezuinig gebouw dat de stukken, van kant tot kazuifels en van schoolbanken tot oorlogsschroot, in de beste omstandigheden moet bewaren.

Staatshervorming

Aanvankelijk was het de bedoeling om drie erfgoeddepots te bouwen, gespreid over de provincie, maar de staatshervorming heeft daar een stokje voor gestoken. Een groot deel van de financiering komt namelijk van de provincie West-Vlaanderen, namelijk 850.000 euro van de 2,45 miljoen euro, maar omdat de provincie vanaf 2018 niet langer bevoegd is voor cultuur, komt er voorlopig maar één depot. "We hopen dat de steden en de Vlaamse regering elkaar zullen vinden zodat er alsnog werk wordt gemaakt van de twee andere regionale erfgoeddepots", aldus Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor cultuur. Ieper draagt 1,1 miljoen euro bij.

Als alles volgens plan verloopt moet het depot gebruikt kunnen worden in 2017.