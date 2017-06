Brusselse vereniging bouwt woonBox voor mensen met lage inkomens

Met de woonBox kunnen grote ruimtes omgezet worden in kleinere wooneenheden. In een leegstaand pand, bijvoorbeeld een kantoorgebouw, wordt een aantal standaardpanelen geplaatst waarmee een één-, twee- of driekamerappartement gebouwd wordt. De woonBoxen kunnen snel worden opgesteld en wanneer het pand een nieuwe bestemming krijgt, ook snel weer worden weggehaald.

In de tijdelijke woningen kunnen mensen of gezinnen terecht met een laag inkomen. Die tellen voor de box 250 tot 350 euro per maand neer. De bewoners kunnen er drie jaar blijven en worden tijdens deze drie jaar sociaal begeleid.

De woonBox wil een oplossing bieden voor het gebrek aan betaalbare woningen in het Brussels gewest en moet de leegstand aanpakken. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in het gewest zijn torenhoog. Naar schatting staat in Brussel twee tot vier miljoen vierkante meter aan kantoorgebouwen leeg.

De sociale begeleiding die samen met de woonBox komt, met een spaarsysteem, zorgt ervoor dat mensen met een bescheiden inkomen "opnieuw ruimte in hun hoofd krijgen", zegt Stijn Beeckman van Samenlevingsopbouw. "Gezinnen die 500 euro per maand kunnen uitgeven aan huisvesting, besteden daar nu maar 250 euro aan. De rest komt in het spaarsysteem terecht. Ze hebben daardoor minder zorgen en bloeien open. We zien dat ze dan bijvoorbeeld vormingen volgen, overstappen naar een andere job en sterker in hun schoenen staan."

Momenteel bestaat de woonBox enkel nog in prototype. Het is de bedoeling dat het er in de toekomst een pak meer worden en dat het concept eventueel gebruikt kan worden als huisvesting voor studenten.