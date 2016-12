Bouwapp Aproplan bij beste Belgische start-ups

In de jaarlijkse Technology Fast 50-ranking van Deloitte worden de 50 snelst groeiende en innovatiefste technologiebedrijven met hoofdkantoor in België opgenomen. In de loop van november zullen uit alle geselecteerde veelbelovende technologiebedrijven die minder dan vier jaar actief zijn tien finalisten worden verkozen en zal er uiteindelijk één bedrijf worden uitgeroepen tot Rising Star van 2016. Een van de kanshebbers is de bouwapp Aproplan.

Zowel in het bouwproces, op de werf als in het onderhoud en beheer van werven maakt die app pen en papier overbodig. Aproplan voorziet een gezamenlijk digitaal hulpmiddel waarmee alle betrokken partijen de voortgang van het project op de voet kunnen volgen.

Vertraging

Vertragingen en onenigheid tussen stakeholders zijn de bouwsector niet vreemd. Aproplan zorgt ervoor dat de partijen doeltreffend kunnen communiceren om zo samen te bouwen aan projecten van de toekomst. Elke stakeholder brengt zijn gegevens in en de app brengt alles samen tot de enige waarheid. Door alle kennis over het project te centraliseren, ontstaat er tussen alle partijen een vertrouwensband en zal de productiviteit verbeteren.

Thomas Goubau, CEO van Aproplan: "Gemiddeld duurt een bouwproject 20% langer dan oorspronkelijk gepland. Dat is te wijten aan uiteenlopende factoren, maar één heel belangrijke reden is de moeite die het kost om alle betrokken partijen vlot te laten samenwerken. Aproplan helpt bedrijven om dit soort vertragingen aanzienlijk terug te dringen. In sommige gevallen bedragen de vertragingen nog nauwelijks 2%, wat de efficiëntie ten goede komt."

Rising star

Als een van de tien Rising Stars in België kan Aproplan een leiderspositie verwerven onder de talrijke opkomende technologiebedrijven in het land. Het snel groeiende bedrijf telt momenteel toonaangevende klanten zoals Matexi, Willemen, BAM Groep, Jaspers-Eyers, Colruyt Group en Ghelamco. Aproplan heeft als visie 'bouwen aan projecten van de toekomst' en biedt een handige communicatietool voor een sector die gekenmerkt wordt door een lage productiviteit en lage winstmarges.

Op 16 november weten we wie zichzelf een jaar lang Rising Star mag noemen. (EK)