Binnenkijken in duurzaam huis: passiefwoning met artistieke toets

Er waren drie redenen waarom Veerle en Jeroen uit Putte voor een passiefwoning kozen. Het is ecologisch, economisch interessant én comfortabel. Het design heeft wat weg van een schilderij van Malevitsj: strakke lijnen en vlakken die op een uitgekiende manier schuin op elkaar aansluiten. De onevenwijdige muren zorgen bovendien voor een optimale akoestiek. Niet onbelangrijk in een huis dat ook een muziekstudio bevat.

"Het idee achter de vorm van ons huis is dubbel: aan de ene kant vonden we het ontwerp gewoon erg mooi, het is speels en ziet er bijzonder uit. Maar functioneel is het ook: de 'scheve' kant is de zuidkant, de linkerzijkant als je voor het huis staat. Ons architectenbureau, Werkgroep Vormgeving in samenwerking met eProjecten, had voorgesteld om die kant af te snijden zodat we in de winter maximaal zouden kunnen profiteren van het zonlicht, wanneer de zon laag staat. De luifel is toegevoegd om de zon 's zomers buiten te houden, zodat het huis niet oververhit. Onze slaapkamers zijn trouwens beneden, wat het voordeel heeft dat we 's zomers koel slapen, en de leefruimte bevindt zich boven."

Tekst: Julie Reniers en Kris Van Rossem

