Belgische appartementen moeten 'onbrandbare' gevels krijgen

Een werkgroep binnen de FOD Binnenlandse Zaken raakte het eens dat nieuwe gebouwen met een hoogte vanaf 36 meter voortaan moeten worden aangekleed met onbrandbaar materiaal 'klasse A'. Politiek afgeklopt is het nog niet, maar bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) noemt de invoering "zeer aannemelijk", zo schrijft De Standaard vrijdag.

"De regelgeving in ons land is al redelijk streng, maar Londen geeft aan dat het nooit kwaad kan om de zaken verder aan te scherpen, zeker als de technische mogelijkheden evolueren", zegt Jambons woordvoerder, verwijzend naar de brand twee weken geleden in de Londense Grenfell Tower.

Binnen de FOD Binnenlandse Zaken wordt al langer nagedacht over bijkomende regels. Mogelijk knelpunt is onder meer dat de meeste brandweerkorpsen in ons land ladderwagens hebben van 33 meter, waardoor ze het moeilijk krijgen bij gebouwen hoger dan 36 meter. Voor die hoge gebouwen raakte een hele reeks betrokkenen het nu eens over strengere normen. Onder hen vertegenwoordigers van brandweer, architecten, fabrikanten van bouwmateriaal, ingenieurs en een private onderzoeksinstelling.

"De nieuwe norm zou gelden voor de volledige bekleding van een gevel, dus zowel voor het isolatiemateriaal als voor de afwerking", verduidelijkt Jan De ­Saedeleer, directeur ad interim van de directie Brandveiligheid.