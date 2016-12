5 prachtige symbioses tussen natuur en architectuur in 2016

Het aardbevingsmuseum in Wenchuan - door Cai Yongjie

In dit museum wordt de enorme aardbeving van 2008 in de Chinese provincie Sichuan herdacht. Bijna 70.000 mensen lieten tijdens de natuurramp het leven, ruim 18.000 raakten vermist. Op het epicenter van die aardbeving staat vandaag een memorial dat de aarde verscheurt.

Bire Bitori Restaurant - concept door Tall Arquitectos

Hapje eten op hoog niveau? In Mexico kan het binnenkort wel heel letterlijk in dit concept van chef Maria Andrea Payne en de lokale studio Tall Arquitectos. Het gebouw is verankerd aan een hoge, steile rotswand. Op de benedenverdieping is er een eetzaal, het terras biedt plaats aan zonnekloppers en een zwembad. En oh ja, in de eetzaal zijn de tafels geschikt rond een patio, waar je door een glazen vloer heen recht de ravijn in kan kijken.

Central Park voor iedereen - concept door Yitan Sun en Jianshi Wu

Central Park in New York is wel erg leuk, maar Yitan Sun en Jianshi Wu vonden het jammer dat je door alle buildings er rond niet van het groen kan genieten terwijl je in je appartement of op je bureau zit. Daarom ontwierpen ze een voorstel waarbij de bodem van het park afgegraven werd en het stukje natuur lager zou komen te liggen. Kom hier meer te weten over het bijzondere idee.

FPT Universiteit - door Vo Trong Nghia Architects

In juni begon in Vietnam de bouw van een nieuwe campus voor de FPT University. De ontwerpers van Vo Trong Nghia Architects spendeerden daarbij erg veel aandacht aan groene ruimtes, om het welzijn van studenten en personeel zo te verhogen.

Hyperions - door Vincent Callebaut

Architect Vincent Callebaut onderzoekt al langer hoe architectuur en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Met het studieproject Hyperions ontwikkelde hij een gebouw waarin mensen comfortabel zouden kunnen leven, ook al zet de klimaatverandering door. Het complex vangt regenwater op, waarmee groenten en fruit die bewoners er in kunnen verbouwen, worden geïrrigeerd.