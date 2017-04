Vastgoed kopen: een handig lijstje niet te missen websites

Voor algemene objectieve informatie over de aankoop van vastgoed kun je terecht op de websites van de Vlaamse overheid (kijk onder "Bouwen, wonen en energie") en van de notarissen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je terecht op be.brussels, onder het luik "Wonen in Brussel". Met vragen ben je welkom op vlaamseinfolijn.be (zie: "contacteer ons").

Geld

Financiële weetjes zijn verzameld op wikifin.be, dat ook een kostensimulator ter beschikking stelt. Als je beschikt over het kadastraal inkomen van de woning, kun je op belastingen.vlaanderen.be nakijken hoeveel onroerende voorheffing je moet betalen.

Voor de financiering van je nieuw woonst kun je je eigen bankier contacteren, maar in eerste instantie kun je ook een kijkje nemen bij Immotheker.be of Spaargids.be, waar je verschillende formules met elkaar kunt vergelijken.

Wil je vraagprijzen van vastgoed vergelijken? Op de website van Trends (via de zoekfunctie) vind je de gemiddelde verkoopprijzen per gemeente. Realo.be biedt prijsvergelijkingen op wijkniveau (die je wel kritisch moet bekijken, onder andere op hun actualiteitsgehalte) en is uitgerust met een buurtradar die een beperkte socio-economische doorlichting maakt. Uiteraard kun je ook zelf prijzen vergelijken via de gebruikelijke immowebsites.

Wil je slopen en herbouwen? Misschien kan dat tegen het verlaagde btw-tarief van 6%. De lijst van steden en gemeenten waar dat tarief van toepassing is, vind je op financien.belgium.be (kijk onder 'particulier', 'bouwen', 'afbraak en wederopbouw').

Omgeving

Ook als er geen overstromingsgevoeligheid is, kun je altijd eens surfen naar geopunt.be, waar je de overstromingsrisico's in de nabije omgeving kunt nagaan. Leefmilieu Brussel verzamelt die gegevens voor de hoofdstad (leefmilieu.brussels, onder het thema "Water").

Tot slot kun je nog altijd zelf aan onderzoeksjournalistiek doen en het adres van je mogelijke koopwoning in Google ingeven. Probeer het eens met alleen de straat en ook met de straat en het huisnummer. Bekijk niet alleen de eerste vijf resultaten, maar ook die op de volgende pagina's. Misschien is het verspilde moeite en levert het allemaal niets speciaals op. Maar misschien ontdek je dat er vlakbij een nieuwe verkaveling komt die volgens een buurtcomité op termijn wateroverlast kan veroorzaken. Of ligt het aantal inbraken spectaculair hoog. Of loopt er een burenactie tegen een professionele kweker van luidruchtige papegaaien. Of wie weet word je misschien wel de buur M/V van een bekende Vlaming of van iemand die geregeld BV's op bezoek krijgt.

Colette Demil & Staf Bellens