Nieuwe tool meet milieuprestatie bouwprojecten

De tool Totem is het resultaat van een samenwerking tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie. Verschillende universiteiten en studiebureaus werkten mee aan het project, zo bleek donderdag bij de voorstelling op bouwbeurs Batibouw. Het project werd opgestart door OVAM.

Onderschatte impact op leefmilieu

Met Totem - voluit 'Tool to Optimise the Total Environmental Impact of Materials - registreert bijvoorbeeld de architect de materialen die hij gebruikt voor zijn project. Totem berekent dan de milieuprestaties en uiteindelijk een score. Daarbij zijn er 17 gehanteerde criteria. Zo kan de gebruiker verschillende duurzame materialen vergelijken voor zijn project.

De initiatiefnemers wijzen op de impact van bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de impact tijdens de ontginning, het transport tot aan het recyclage- en afvalbeheer. 'De impact van gebouwelementen en bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat wordt vaak onderschat. Studies wijzen nochtans uit dat ze verantwoordelijk zijn voor 10 tot 30 procent van de totale milieu-impact.'

Architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, overheden en dies meer kunnen de applicatie vinden op www.totem-building.be.