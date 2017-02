Het einde van de vaste rentevoet

Het Bazels Comité voor het Bankentoezicht maakt zich grote zorgen over de evolutie die de Belgische vastgoedmarkt doormaakt en adviseert onze banken om strengere voorwaarden te verbinden aan kredieten. Waar komt die ongerustheid eigenlijk vandaan? Er zijn verschillende oorzaken.

Een eerste is dat huisvesting in ons land sinds 2000 dubbel zo duur is geworden, terwijl de lonen niet mee evolueerden. Resultaat: het aandeel voor de woning in het gezinsbudget is aanzienlijk toegenomen. Zonder zich daar altijd van bewust te zijn, werken de Belgen zich te vaak in de schulden om toch maar eigenaar te kunnen worden: tot 50% van het budget gaat naar de woning.

Een tweede reden schuilt in het feit dat er steeds vaker in vastgoed wordt belegd, omdat spaarrekeningen niets meer opbrengen. Die aanzienlijke vraag doet de prijzen nog verder stijgen.

Een derde mogelijke verklaring is dat er de afgelopen jaren massaal veel leningen werden afgesloten aan een lage, vaste rentevoet. Toen de bodemkoers werd bereikt, werden die leningen vaak afgekocht, wat de banken veel geld kostte en een negatieve impact had op hun liquide middelen.

Voordelige voorwaarden

Wordt het de volgende jaren nog mogelijk om aan een interessante rente te lenen? Ondanks alles, blijft het antwoord op de vraag positief. Banken lijken bereid om hun trouwste klanten voordelige voorwaarden te bieden. Stap dus niet zomaar naar een andere bank: trouw en wederzijds vertrouwen zouden wel eens de sleutel kunnen zijn tot aantrekkelijker rentevoeten.