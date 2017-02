Eigenaar worden, no matter what

Onlangs hoorde ik van een jonge collega hoe moeilijk het was om een huis te kopen. Kleine, betaalbare woningen zijn in minder dan 48 uur verkocht voor meer dan dat ze waard zijn. Hoe kun je in deze omstandigheden nog een huis kopen? Enkele denkpistes.

Ouder

De uitrustingen van zogenaamd "geschikte" woningen beantwoorden vaak niet meer aan de huidige normen. Kijk dus ook naar oudere woningen die minder goed zijn uitgerust maar waarvan de ruwbouw nog in goede staat is.

Outside the box

Een oude garage, een oude schuur, zelfs een stal kunnen een interessante oplossing vormen, en tegen een betrekkelijk lage prijs. Vaak is het hier ook gemakkelijker om de werken te spreiden, en in een eerste fase maar in een deel van het volume te wonen.

Zie je het zitten om je woning te delen, dan kun je misschien een huis kopen dat boven je budget ligt. Immers, als je een woning koopt, renoveert en opdeelt in twee aparte wooneenheden, kun je met de huur die je krijgt, een deel van de hypothecaire lening afbetalen.

Nieuw plan

Probeer het dus eens over een andere boeg te gooien. Je moet dan meestal afstappen van je oorspronkelijke plan, maar het loont wel vaak de moeite.