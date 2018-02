Een op vier Belgen niet gelukkig in eigen buurt

Met een gemiddelde score van 7,3 op 10 zijn de Belgen redelijk gelukkig met de buurt waar ze wonen. De West-Vlamingen blijken het gelukkigst, want zij scoren hun woonomgeving liefst 8 op 10. Met respectievelijk 6,9 en 7,2/10 zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Antwerpen de hekkensluiters. Lang niet iedereen is dus even blij met zijn buurt. Zo geeft een kwart van de ondervraagden zijn woonomgeving een zes op tien of minder.

Rust

Een op de drie Belgen geeft daarbij aan dat zijn tevredenheid over de buurt de voorbije jaren daalde. In de steden wonen twee keer meer mensen die ontevreden zijn met hun buurt (dertig procent) dan op het platteland (vijftien procent). Dat kan te maken hebben met de verkeersdrukte, want dat blijkt de grootste ergernis (bij veertig procent van de ondervraagden).

Vervolledigen de top vijf van pijnpunten in de woonbuurt: een slecht bestuur, gebrek aan rust, gebrek aan ontspanningsmogelijkheden zoals culturele centra en sportfaciliteiten en weinig groen.