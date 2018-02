'Een financieel rustige oude dag? Investeer in vastgoed rond je vijftigste'

Biedt de baksteen die elke Belg in zijn maag heeft hoop op redding wanneer hij eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Alles lijkt daarop te wijzen, maar onder welke voorwaarden? Nu de bevolking vergrijst, dringt de regering erop aan dat ieder van ons in een derde pensioenpijler voorziet, naast het wettelijk pensioen en eventuele groepsverzekeringen aangegaan door de werkgever.

Eigenaar zijn vormt ongetwijfeld een interessante vierde pijler om een degelijke levensstandaard te behouden. Om die vierde pijler optimaal te laten renderen, moet je je woning wel op het juiste moment verwerven en, meer nog, ze goed onderhouden.

Je pensioen goed voorbereiden impliceert dus ook je woning in orde brengen met het oog op de minder vette jaren. Nu de rentevoeten zo laag zijn, is dit het ideale moment om een aantal investeringen te doen. Investeren in onroerend goed via een hypothecaire lening die over tien jaar of meer wordt afgelost, levert in Wallonië en Vlaanderen ook nog een fiscaal voordeel op.

Wie slim investeert rond zijn vijftigste, zal zijn lening nog voor zijn pensioenleeftijd hebben afbetaald en gaat dus een financieel rustige oude dag tegemoet.

Eric Cloes

Hoofdredacteur