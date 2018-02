Cohousing? Deze afspraken maak je best om ruzie te vermijden

Goede afspraken maken goede buren. Nu Belgen de laatste jaren vaker kiezen voor cohousing, is het een leuze die kan tellen. Gelijkgestemden wonen in hun eigen huis, maar hebben wel gemeenschappelijke ruimtes, zoals de tuin of een eetzaal. Dat leidt tot hechtere banden met de buren, maar kan natuurlijk ook wel discussies met zich meebrengen.

1. Trek gelijkgestemden aan

Jeroen Gaeremynck begeleidt groepen die een cohousingproject willen opstarten. 'Bij de start zet je best al meteen een korte visietekst op papier. De groep hoeft dan nog niet helemaal gevormd te zijn. Bij het ene project staat bijvoorbeeld ecologie en inclusie voorop, andere groepen richten zich enkel op ouderen, jonge gezinnen of net een mix. Bij je zoektocht naar nieuwe bewoners trek je daardoor automatisch gelijkgestemden aan.'

2. Blaffende honden bijten niet

Over huisdieren wordt er vaak gediscussieerd. 'En over de opvoeding van kinderen. Hoewel iedereen apart woont, kunnen er soms irritaties ontstaan over de verschillende opvoedingsstijlen. Ook de frequentie van gemeenschappelijke activiteiten of het netjes houden van gemeenschappelijke ruimtes kan stof voor discussie vormen', zegt Gaeremynck.

'Discussies mogen er zijn. Iedereen kan ook in de manier van discussiëren groeien, want er bestaan verschillende technieken om discussies goed te overbruggen. Als groep zoek je bovendien altijd naar de gemene deler', aldus de cohousingcoach. Een blaffende hond kan bijvoorbeeld door een buur die vaak thuiszit uitgelaten worden. Duidelijke afspraken maken helpt.

3. Vraag een neutrale blik

'Sommige groepen zijn heel sterk en kunnen zelf opstarten zonder hulp. Andere doen een beroep op een begeleider, ook als ze er al wonen', zegt Renée Dekker van Samenhuizen vzw. 'Het kan helpen om een externe kracht in te schakelen, want die kijkt met een neutrale blik naar het gebeuren.'

4. Financiële vrijheid

Een cohousingproject is zoals een appartement, maar dan horizontaal. 'Bij de meeste projecten is iedereen eigenaar van zijn of haar woning. Voor de gemeenschappelijke delen laat je best een schatter de juiste waardering bepalen. Die prijs wordt dan gesplitst door iedereen', zegt Isabelle Stevens van Triodos Bank. 'Iedereen behoudt dus de vrijheid om het eigen deel te verkopen.'

Voor de gemeenschappelijke kosten tijdens het wonen, kan je een vzw oprichten. 'Iedereen betaalt dan om de zoveel tijd een bepaald bedrag. Daarmee worden de gemeenschappelijke kosten, zoals een grasmachine, betaald.'

5. Zorg voor elkaar

'Hoewel er discussies kunnen vormen, zijn er ook altijd oplossingen. Belangrijker zijn de voordelen: je breekt het isolement, krijgt energie van elkaar en relativeert meer. Je ontzorgt elkaar ook', onderstreept Gaeremynck. Buren letten op elkaars kinderen, paperassenwerk wordt opgesplitst of je hoeft het gras maar om de twee maanden af te rijden. 'Ik heb al veel projecten bezocht, maar telkens opnieuw sta ik versteld van de fijne dynamiek.'