Checklist voor elke verhuis

Een goed voorbereide man of vrouw is er twee waard, dus: plannen maar, die verhuis! Print deze checklist gerust af en hang hem tijdens de maanden voor dat je naar je nieuwe stekje trekt, ergens centraal in huis. Wedden dat alles dan op wieltjes verloopt?

Enkele maanden tot een maand op voorhand

Indien je huurt: zeg je contract tijdig op.

Bespreek de terugbetaling van de huurwaarborg.

Laat indien nodig een plaatsbeschrijving maken.

Regel de overname van de aansluitingen voor water, gas en elektriciteit met de nieuwe huurders of eigenaars.

Vraag tijdig nieuwe aansluitingen aan voor water, gas, elektriciteit, telefoon en fax, televisiedistributie.

Kijk na welke verzekeringen je moet afsluiten voor de verhuizing.

Kan je nog niet meteen in je nieuwe huis trekken? Plan dan een oplossing voor noodgevallen! Voorzie een plek waar je meubels bewaard kunnen worden en een tijdelijk logeeradres.

Leg tijdig een verhuisfirma vast als je daarmee wil werken. Denk daarbij ook na over de vraag of je een verhuislift nodig hebt.

Zoek of huur een geschikte wagen voor de verhuizing.

Begin ook op voorhand al dozen te verzamelen. Wie weet hebben verschillende vrienden er nog wel enkele liggen en hoef je die niet speciaal te gaan kopen. Haal enkele rollen plakband in huis om dozen dicht te plakken en losse stukken bij elkaar te binden.

Zoek eventueel een nieuwe school voor de kinderen.

Bepaal op voorhand al waar je meubels zullen moeten komen in het nieuwe huis.

Tot een week op voorhand

Verstuur adreswijzigingen (een lijst van instanties die je op de hoogte moet brengen, vind je hier onderaan.)

Verzamel handige verhuisattributen: spanriemen, dekens, extra dozen, inpakmateriaal,...

Sorteer! Wil je écht alles wat je in je oude huis hebt verzameld, mee verhuizen?

Koop geen overbodige voorraad eten meer en kook met wat je al in huis hebt.

Engageer voldoende helpers.

Geef meubels en dozen tijdens het inpakken een code, zodat ze over een week meteen in de juiste ruimte belanden.

De dag ervoor

Breng kleine kinderen en huisdieren al elders heen, zodat ze op de dag van de verhuizing geen overbodige stress hebben (of jou stress bezorgen).

Zorg voor voldoende drank en eten voor de verhuisdag. Bestel koffiekoeken bij je bakker.

Hou EHBO-spullen, zeep en handdoeken, een hamer en een handige tang altijd binnen handbereik.

Zet je diepvriezer de nacht voor de verhuizing op de hoogste stand. Isoleer hem tijdens de verhuizing met dekens. Zo blijf alles eetbaar.

Trek je naar een totaal nieuwe stad of buurt? Zoek dan even op waar het dichtsbijzijnde ziekenhuis ligt. We wensen het je natuurlijk niet toe, maar mócht er iets gebeuren, ben je liever goed voorbereid.

Stuur een herrinneringsbericht aan je gemotiveerde helpers met daarin duidelijk het uur en de plaats van afspraak.

Op de verhuisdag

De logische inlaadvolgorde in een vrachtwagen is: eerst de grote zaken zoals tafels, zetels, kasten en vleugelpiano's, daarna de gaten daarvan opvullen met dozen en losse spullen. Zorg dat alles zo in huis al klaar staat.

Vervoer fragiele spullen zoals kamerplanten en het geërfde familieservies in een aparte auto.

Communiceer: je helpers weten niet wat er allemaal verhuisd moet worden en waar alles heen moet. Wees een rustig aanspreekpunt en onthoud dat ze hier ook alleen maar zijn om jou te helpen.

Begin altijd met de installatie van de bad- en de slaapkamer. Je wassen en daarna in je bed ploffen zal namelijk meer dan welkom zijn na deze dag.

Maak je vorige woning pas schoon na de verhuizing.

Na de verhuisdag

Zoek eventueel een andere huisarts en tandarts.

Meld je nieuwe adres bij de dienst bevolking van je nieuwe gemeente en breng je domicilie in orde.

Laat je auto of motor binnen 2 weken inschrijven bij de politie of op de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats.

Instanties om op de hoogte te brengen