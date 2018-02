'Blijf op je hoede voor je een contract ondertekent in de bouw'

Wanneer het de bouwsector voor de wind gaat, zit alles mee. Of zo wordt toch gezegd. In de komende maanden zullen we die veronderstelling allicht opnieuw kunnen toetsen ? mogelijk krijgt onze economie dan weer wat kleur.

Kijk toch maar uit als je van die vlaag van optimisme wilt profiteren. Je bent maar beter gewapend. Telkens de sector herleeft, duiken er immers aasgieren op... De vraag neemt toe en de wachttijden worden langer. Klanten die staan te popelen om de werken aan te vatten, wagen zich vaak - heel naïef - aan een riskante samenwerking met bedrijven die uit het niets opduiken en die, toevallig, net een plaatsje vrij hebben. We kunnen het niet genoeg herhalen: blijf op je hoede voor je een contract ondertekent.

Betrouwbare bedrijven vullen hun orderboekjes niet via de website. Zij hebben een gerenommeerde zaak, beschikken over een showroom of een concrete hoofdvestiging, voertuigen met hun naam erop in grote letters en kwaliteitsreferenties binnen een behoorlijke omtrek rond hun vestiging. Zij maken duidelijke en gedetailleerde offertes en eisen geen buitensporige voorschotten of contante betalingen.

Voor alles wat afwijkt van deze ogenschijnlijk eenvoudige maar significante criteria moet je op je hoede zijn. Het is beslist niet onze bedoeling paniek te zaaien en je te ontmoedigen ? we wensen je vooral een geslaagd project!

Eric Cloes

Hoofdredacteur