Waarop moet je letten voor een ergonomische keuken?

"Een van de grootste frustratiepunten in de keuken is de vaatwasser. Die wordt meestal op gelijke hoogte van de vloer geïnstalleerd. Omdat je je dan noodgedwongen moet bukken bij het in- en uitladen vinden velen dat vervelend", zegt Gerrit Decock van Electrolux. Daarom introduceert AEG de ComfortLift vaatwasmachine, en kaapte die meteen al de prijs van 'Product van het Jaar' weg. "Het is de Westvleteren onder de vaatwassers: de vraag overstijgt het aanbod." De vaatwasser is ergonomisch omdat de onderste vullade zachtjes naar omhoog wordt geduwd. Je krijgt automatisch een comfortabelere werkhoogte en daardoor hoef je je minder diep te bukken. Je spaart je rug tijdens het in- en uitladen.

Toestellen plaatsen

De vaatwasmachine krijgt soms een plek onder het werkblad, net als de oven en andere toestellen. "We zien dat er steeds meer ovens hoger worden geplaatst, zodat je je niet meer hoeft te bukken om er iets in te zetten", aldus Decock. In plaats van boven het hoofd kan de dampkap in het aanrecht geplaatst worden. Je hoef je niet meer te sukkelen om de filters uit het systeem boven je hoofd te halen.

Keuken op maat

Het beste is natuurlijk dat je keuken aangepast is aan jouw hoogte. Ben je kleiner dan 170 cm? Werk dan op een hoogte van 90 cm. Meet je tussen 170 en 195 cm? Ga voor een werkhoogte van 95 cm. De ideale hoogte is als er ongeveer 12 centimeter tussen je elleboog en het werkblad zit. Aan de spoelbak merk je al snel of het werkblad op de goede hoogte zit. Kan je zonder voorover te buigen de bodem van de spoelbak met je vingertoppen aanraken? Dat is perfect.

Werken jullie met meerdere personen van verschillende groottes graag in de keuken? Kies dan voor verhoogde stukken in je keuken of mobiele planken. Die kan je plaatsen of net wegnemen naar gelang wie van het gezin er in de keuken werkt.

Structuur helpt je vooruit

Ergonomie betekent ook structuur. "De juiste lade op de juiste hoogte is niet enkel erg praktisch, maar ook ergonomisch", legt Danielle De Smet van Van Hoecke uit. "Door lades in plaats van legplanken te gebruiken maak je het jezelf minder belastend. Je bukt niet meer zo diep of gaat niet helemaal op je knieën zitten om dat ene product achteraan in de kast te nemen. Je houdt ook een beter overzicht over het materiaal of de producten. Hoe vaak gebeurt het niet dat voedsel de bewaardatum overschrijdt omdat je het te laat opmerkt?"

Deel je keuken logisch in. "Een praktische opstelling doet wonderen", vervolgt De Smet. "Vraag jezelf af waar je welke materialen nodig hebt. Plaats je vaatwasser tussen de eetplaats en je keuken bijvoorbeeld. Of leg ovenmateriaal, zoals wanten en schotels, in de buurt van de oven en kruiden aan je kookvuur." Een ladesysteem kan je eigenlijk ook doortrekken naar andere ruimtes. Zo wint je hele leefomgeving aan ergonomie.