Waarom je moet nadenken over akoestische isolatie (tenzij je de hele dag met een koptelefoon op loopt)

Een mooi huis of appartement is niet noodzakelijk ook een leefbare woning. "Thermische isolatie krijgt vaak alle aandacht, akoestische isolatie beschouwt men als luxe", zegt akoestiekexpert en architect Marcelo Blasco van akoestisch adviesbureau Blasco. Toch zouden (ver)bouwers zich beter wel goed informeren over wat ze kunnen doen tegen geluid. Hier alvast een inleiding.

Psychologisch effect

"Een goede akoestiek is een recht. Ik heb al vaker mensen tenonder zien gaan aan akoestische problemen. Eenmaal je je focust op dat geluid wordt het enkel erger. Een slechte akoestische isolatie kan psychologisch op je inwerken en je horendol maken", vertelt Blasco. Stel dat je de hele tijd je buur muziek hoort spelen 's nachts of je elke keer wakker schrikt omdat er een vliegtuig over vliegt. Of je wil een boek lezen in de living van je appartement, maar hoort telkens het geluid van de werkende liftkoker. Het is soms moeilijk om die geluiden te (blijven) negeren.

Soorten akoestische problemen

Volgens Blasco zijn er 4 types van akoestische problemen. "Er kan contactlawaai zijn. Dan hoor je bijvoorbeeld voetstappen van de buren. Een ander is probleem is luchtlawaai, zoals televisiegeluid of stemmen van de buren. Het kan zijn dat je verkeer van buitenaf of vliegtuigen goed hoort. Installatielawaai, zoals van een ketel die aanslaat in het midden van de nacht, is het vierde type", legt de akoestiekexpert uit.

Hoe kan je de akoestiek in je woning verbeteren?

Contactlawaai

Elk type probleem vergt een andere aanpak. Bij contactgeluid is het belangrijk dat je de bron aanpakt. Hoor je het getik van schoenen op de vloer bij de buren boven je? Dan moet je eigenlijk iets aan die vloer doen. Wat vaak wordt vergeten is dat de vloerbekleding de omringende muren niet mag raken. Daardoor dragen die trillingen verder. Een zwevende dekvloer houdt trillingen tegen. Een tapijt kan zorgen voor minder lawaai, maar is geen structurele oplossing.

Luchtgeluid

Heb je te kampen met dit probleem en wil je geen muren afbreken? Dan kan je volgens Blasco veel oplossen met voorzetwanden. Neem een structuur van metalen profielen, met mineralenwol en 2 gipsplaten. "Die zijn wel 10 centimeter dik, dus je verliest wel een deel van de ruimte", zegt de akoestiekexpert.

Gevelgeluid

Focus je niet op de gevel, maar op de vensters en ventilatieroosters. Die zijn vaak minder goed geïsoleerd dan de gevel. Gebruik asymmetrische dubbele gelaagde beglazing in plaats van symmetrische. "Besteed ook aandacht aan de raamprofielen en kies voor hout of aluminium", aldus Blasco. Een akoestisch ventilatierooster of ventilatiesysteem is het beste.

Installatielawaai

Hiervoor geldt een strenge normering. Ga voor een complementaire oplossing: ontkoppel de toestellen en leidingen akoestisch. Gebruik dempers in de leidingen of akoestische flexibels en zorg ervoor dat de machines in een goed geïsoleerde ruimte staan. Een toestel aanschaffen dat weinig lawaai maakt helpt ook.

Hoe deel je je ruimtes best in?

Je slaapkamer ligt beter niet naast de technische ruimte. "Plaats lawaaierige ruimtes naast elkaar en houd ze best zo ver mogelijk van de slaapkamers", geeft Blasco mee als tip. De technische ruimte kan bijvoorbeeld naast de keuken." Kamers waar je overdag vertoeft, plaats je vooraan. Kamers waar rust centraal staat achteraan. Als je in een drukke straat woont, plaats je de slaapkamer al zeker niet aan de straatkant. "Binnen het gezin ontstaat meestal niet veel frustratie over akoestiek. Het geluid van buitenaf dat in de woning dringt is vaker de boosdoener", aldus Blasco.

Voorkomen is beter dan genezen

"Een goede architect zorgt voor een overzichtelijk totaalplan waarin de akoestiek meteen mee wordt in opgenomen. Vaak wordt er eerst rekening gehouden met thermische isolatie, en achteraf pas met akoestische isolatie. Maar dat is eigenlijk te laat."