Waarom de digitalisering geen prioriteit verdient in de bouwsector

Op een moment waarop de aankoop en inrichting van een degelijke woning voor een groeiend deel van de bevolking al een hele prestatie is, om niet te zeggen een klein wonder, mag het verbazen dat zoveel bedrijven voorrang geven aan de ontwikkeling van geconnecteerde toestellen in plaats van in te zetten op innovatieve oplossingen die het moderne comfort voor meer mensen toegankelijk zouden kunnen maken.

Wat hebben jongeren aan zelflerende ventilatie of met een smartphone te besturen zonwering als ze geen huis kunnen betalen om het in te zetten?

We kunnen hen uiteraard niet kwalijk nemen dat ze de onvermijdelijke digitale evolutie van onze moderne maatschappij niet willen mislopen. We vinden het echter jammer dat zo weinig bedrijven zich fundamentele vragen stellen bij de financiële haalbaarheid van een eigen woning voor jongeren. Het zou deze bedrijven nochtans geen windeieren leggen als ze de jonge generatie een handje zouden helpen om zich behoorlijk te huisvesten. Iedere ondernemer weet immers dat wie iemand helpt om zijn nijpende problemen op te lossen, er meteen een klant voor het leven bij heeft. En hoe jonger deze klant, hoe groter zijn levensverwachting.

Vandaag wordt er ook niet meer voor het leven gebouwd - of gerenoveerd. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat wanneer zo'n jong iemand zich goed ondersteund wist bij de bouw van zijn eerste woning, hij zich opnieuw vol vertrouwen tot diezelfde leveranciers zal richten voor zijn volgende avontu(u)r(en).

Vraag naar échte vernieuwingen

Wanneer krijgen we eindelijk eens een beurs die de nadruk legt op échte vernieuwingen zoals betaalbare bouwmethoden, vereenvoudigde technieken of lichtere afwerkingskosten? Waar zijn die creatieve oplossingen waarmee je ruimte bespaart zonder ze ook op te offeren? Waarmee je zelf aan de slag kunt zonder in te boeten aan kwaliteit? Je hoort vaak dat eigenaar zijn niet per se meer hoeft voor de jongeren van nu, in tegenstelling tot de vorige generaties. Maar betreft het een persoonlijke keuze of is het omdat ze niet anders kunnen?

Uit enquêtes blijkt dat veel van die jongeren nog steeds dromen van een vrijstaande woning met een tuintje. Alles wijst er echter op dat die droom steeds minder haalbaar wordt, niet alleen bij gebrek aan ruimte maar ook om voor de hand liggende budgettaire redenen. Reden te meer volgens ons om op zoek te gaan naar innoverende alternatieven, zodat iedereen uiteindelijk zijn droom van een eigen 'stek' - hoe klein ook - kan waarmaken.