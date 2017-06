Vloersoorten om van binnen naar buiten te laten doorlopen

Een slaapkamer waar de parketvloer ook achter het schuifraam doorloopt, tot op het houten terras. Een betegeld salon waar de vloer doorloopt in het tuinpad. Een oprit in blauwe hardsteen die ook de drempel vormt naar de hal, van waaruit de bezoeker zo in huis komt. Het zijn allemaal voorbeelden van continuïteit tussen binnen en buiten.

Een dergelijke keuze vergt echter veel aandacht en kennis. Materialen reageren bijvoorbeeld niet op dezelfde manier wanneer ze beschut worden geplaatst of wanneer ze worden blootgesteld aan weer en wind. In het laatste geval krijg je vaak kleurverschillen of slijtage. Je kiest dus maar beter voor de juiste materialen en technieken, afhankelijk van de omgeving. Een taak die je vaak beter overlaat aan een specialist, maar we geven je alvast enkele ideeën.

1. Hout

Sommige houtsoorten zijn ideaal om continuïteit tussen binnen en buiten te creëren. De continuïteit zal echter nooit volmaakt zijn, aangezien dit "levende" materiaal er na verloop van tijd anders zal uitzien. Hout buiten krijgt onder invloed van uv-stralen namelijk langzaam een grijze kleur.

Kandidaat-bouwers hebben bijgevolg twee mogelijkheden: het gebruik van verschillende houtsoorten voor binnen en buiten, waarbij bijvoorbeeld gespeeld wordt met de breedte van de latten om een zekere continuïteit te suggereren. Of binnen en buiten toch hetzelfde hout gebruiken en bij de plaatsing en het gebruik bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Soorten

Houtsoorten worden in 5 categorieën onderverdeeld in functie van hun biologische duurzaamheid (1 biedt de hoogste duurzaamheid). Hout uit klasse 1 gaat langer dan 25 jaar mee, hout uit klasse 2 15 tot 25 jaar en hout uit klasse 3 10 tot 15 jaar. Onbehandeld hout voor buiten behoort idealiter tot klasse 1 of 2. Sommige houtsoorten uit klasse 3, 4 of 5 kunnen eveneens buiten worden verwerkt, maar moeten dan grondig behandeld worden. Geen echte aanraders dus.

Over het algemeen worden exotische houtsoorten beschouwd als beter geschikt voor gebruik buiten, maar enige voorzichtigheid blijft geboden. Niet alle exotische houtsoorten zijn zonder meer duurzaam, waarschuwt men bij Houtinfobois. "We kunnen enkel aanmanen tot voorzichtigheid ten overstaan van sommige exotische houtsoorten die, onder één en dezelfde benaming, hout uit verschillende (nauwelijks te vergelijken) klassen groeperen. We denken hierbij hoofdzakelijk aan meranti. Die benaming heeft momenteel een puur commerciële en generische betekenis. Oorspronkelijk ging het overwegend over één houtsoort: Shorea laevis. De exploitatie in de Shorea-wouden nam geleidelijk toe en toen de vraag steeg, werden verschillende andere Shorea- varianten verkocht onder de generische benaming "meranti". Hoe dan ook, de kwaliteit van andere Shorea- houtsoorten loopt erg uiteen. Shorea laevis behoort qua duurzaamheid tot klasse 2, wat niet kan gezegd worden van de andere soorten. Een groot aantal daarvan is heel wat minder duurzaam." Aan te raden zijn: padouk, ipé,..."

Plaatsing

Ook op vlak van plaatsing zijn er grote verschillen. In huis heeft hout een vochtigheidsgraad van 7 tot 12 % wanneer het verlijmd of gespijkerd wordt. Hout dat buiten wordt aangelegd, heeft een vochtigheidsgraad van 15 tot 19 % tijdens de plaatsing op vloerbalken. Meestal wordt tussen elke plank een kleine tussenruimte voorzien om het water te laten wegvloeien. Er worden trouwens groeven in de planken gemaakt om te vermijden dat ze te glad worden. Er bestaan ook producten om mosvorming (en dus te gladde planken) te voorkomen, maar ook hier liggen de onderhoudseisen erg hoog.

Onderhoud

Om de esthetische kwaliteiten van hout te verbeteren, kan je na de plaatsing altijd een afwerklaag aanbrengen. Die voorkomt het grijs worden en verhoogt de vochtbestendigheid van het hout. Het gebruik van vernis wordt buiten afgeraden, omdat het een film vormt en het water niet meer kan wegvloeien. Je kiest beter voor een beitslaag (om de 1 tot 5 jaar te hernieuwen) of een olie (om de 2 tot 3 jaar aan te brengen). Hout dat een grijsachtige kleur heeft gekregen, is niet rot geworden: het blijft dezelfde mechanische eigenschappen behouden.

2. Natuursteen

Natuursteen is hét ideale materiaal om continuïteit tussen binnen en buiten te verzekeren, al kies je best voor een vorstvaste soort (Iso 10545-12). Marmer en sommige witte steensoorten zijn te poreus en niet geschikt om buiten te verwerken. Bourgondische steen, blauwe hardsteen, leisteen en graniet lenen zich wel uitstekend voor gebruik buitenshuis.

Een heleboel Aziatische soorten natuursteen zijn bezig de Belgische blauwe hardsteen te verdringen. Toch is het opletten geblazen: Aziatische natuursteen werd minder zorgvuldig geselecteerd, vandaar ook de vaak lagere kostprijs. En dus vind je in deze categorie zowel kwaliteit als minderwaardig materiaal. Aziatische natuursteen is trouwens sowieso minder unitair, meer geaderd. Soms hebben de aders zelfs een oranje kleur, waardoor het resultaat er gaat uitzien als patchwork...

Heel wat steensoorten zijn wel geschikt om zowel binnen als buiten de woning te worden gebruikt. Toch willen we alles wat nuanceren. Voor eenzelfde steensoort worden soms andere afwerkingstechnieken gehanteerd naargelang ze binnen of buiten worden aangelegd. Een te ruw oppervlak is niet altijd ideaal voor binnenhuis omdat het bijvoorbeeld moeilijk te onderhouden is en blootsvoets onaangenaam aanvoelt. Een te glad oppervlak is dan weer niet geschikt voor buiten, omdat het door de regen te glad kan worden.

Meestal wordt een gepolijste of donker gezoete afwerking (voor blauwe hardsteen) buiten vermeden. Je kan dan weer wel kiezen voor een iets ruwere steen binnen indien je houdt van een rustiek en minder strak effect. Sommige uitvoeringen zijn erg geschikt voor binnen en buiten: zo is met zandsteen gepolijste of ruw verzaagde blauwe hardsteen erg geliefd bij architecten. Voorbeelden zijn "Montauk" en "Black Slate"- leisteen (Beltrami).

Plaatsing

Voor verschillende materialen worden trouwens ook verschillende plaatsingstechnieken gehanteerd. Buitentegels zijn meestal dikker en worden gelegd op gestabiliseerd zand en mortel. Binnen kunnen tegels gelijmd worden met cementlijm op een dekvloer, hoewel mortel ook als onderlaag kan fungeren, vooral wanneer de dekvloer ongelijk ligt.

Geef de tegels, door het gebruik van flexibele voegen, ook voldoende ruimte om uit te zetten onder invloed van wisselende temperaturen. Temperatuurschommelingen hebben trouwens meer invloed buiten dan binnen. Blauwe hardsteen bijvoorbeeld vereist buiten een dilatatievoeg wanneer de oppervlakte meer dan 35 m2 bedraagt of de betegelde lengte hoger ligt dan 7 meter. Binnen is een dergelijke voeg pas nodig boven 50 m2. Zijn er aanzienlijke temperatuurverschillen in het spel, dan raden specialisten ook loodrechte voegen aan in plaats van voegen in halfsteenverband.

Onderhoud

Binnenshuis kan natuursteen onderhouden worden met neutrale zeep op basis van verdunde lijnolie. Niet-poreuze steensoorten voor buiten kan je schoonmaken met helder water. Dat is vaak voldoende, maar kijk uit met hogedrukspuiten, die kunnen de voegen beschadigen.

3. Tegels

Met tegels creëer je vrij gemakkelijk continuïteit tussen binnen en buiten. De regels voor plaatsing zijn vergelijkbaar met die voor natuursteen en uiteraard moeten de tegels met kennis van zaken worden gekozen. Zo moeten de tegels vorstbestendig zijn. Let op: heel wat tegels zijn afkomstig uit Italië, waar een zachter klimaat heerst. Daarom hebben sommige dealers (zoals Intercarro) een eigen classificatie opgesteld die strenger is dan de productnorm. Zo willen ze de klant een feilloos resultaat garanderen. Win dus voldoende informatie in!

Soorten

Als het gaat om tegels die zowel binnen als buiten kunnen worden geplaatst, kiezen de meesten voor geëmailleerd en in de massa geverfd aardewerk, vaak in de meest schitterende kleuren. In de massa geverfde tegels bieden immers het voordeel dat de snijranden niet zichtbaar zijn: ook al is de bovenlaag verwijderd, de kern van het materiaal heeft dezelfde kleur. Een groot pluspunt voor buitentegels die meer schokken te verwerken krijgen, bijvoorbeeld van spelende kinderen. Niet alle in de massa geverfde tegels behoren echter tot een resistentieklasse die hen geschikt maakt voor gebruik buitenshuis. Bovendien zijn sommige modellen poreuzer en dus moeilijker te onderhouden dan geëmailleerde tegels die je gewoon met water kan schoonmaken.

Net als bij natuursteen is het oppervlak van de tegels belangrijk. We raden sterk af al te gladde buitentegels te kiezen, want bij regenweer worden die heel glad. Gelukkig hebben sommige merken (Knosos, Emilceramica...) tegels bedacht die er hetzelfde uitzien, maar voor binnen in een gladde uitvoering worden geleverd en voor buiten een iets ruwere textuur meekregen. De kleur is dezelfde en er is nauwelijks enig verschil te zien.

Plaatsing

Het heeft geen enkele zin om te kiezen voor gerectificeerde tegels, dit zijn tegels die machinaal werden hersneden om meer regelmatige afmetingen te krijgen, waardoor fijnere voegen mogelijk worden. Dergelijke tegels zijn duurder en in de praktijk minder interessant voor buiten, aangezien te smalle voegen buitenshuis niet aan te raden zijn.

Er zijn tegenwoordig leuke alternatieven: tegels die de structuur van hout imiteren (bij Porcelanosa bijvoorbeeld). Net echt! Ze kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst óf gecombineerd worden met parket om de illusie van continuïteit tussen binnen en buiten compleet te maken.

Onderhoud

Klassieke tegels kan je schoonmaken met water en een onderhoudsproduct.

4. Industriële vloeren

Bepaalde industriële vloeren kunnen zowel binnen als buiten worden aangelegd. Ze zijn vooral populair in moderne interieurs. Toch is deze oplossing niet altijd ideaal.

Soorten

Wat de harsen betreft, kunnen die op basis van acryl (type Devadur van Devafloor) volstaan. Gebruik buiten echter een antislipuitvoering om ongevallen te vermijden. Sommige specialisten raden het gebruik van harsen voor buiten hoe dan ook sterk af. In de praktijk is er een zeer dikke harslaag nodig, bij voorkeur met UV-bestendige bestanddelen. Die jagen de kostprijs van de vloerbekleding onnodig de hoogte in.

Hetzelfde geldt voor een dekvloer in glad beton. Uiteraard kan je daarmee een continuïteit tussen binnen en buiten creëren, maar dat is niet meteen een goed idee. In de eerste plaats kan het materiaal binnenshuis sowieso niet doorlopen naar buiten toe, anders ontstaan er thermische bruggen. Trouwens, het beton dat je buiten gebruikt, moet resistenter zijn het beton in huis. Daardoor zal het oppervlak meer cement bevatten en dat is niet bestand tegen extreme vriestemperaturen. Bovendien ontstaan er in dergelijke dekvloeren makkelijk scheurtjes tijdens de plaatsing. Indien die gevuld raken met water, kan er grote de schade aan het terras optreden wanneer het begint te vriezen.

Geen échte continuïteit Vanuit architecturaal oogpunt mag continuïteit dan al erg interessant zijn, in feite gaat het slechts om gezichtsbedrog; Het is immers quasi onmogelijk om te komen tot een perfecte eenheid tussen binnen en buiten: de verlichting, de inval van zonlicht en de verschillen in afwerking zorgen voor lichte nuances in het materiaal. Een constructieve eenheid is trouwens al helemaal onmogelijk. Om thermische bruggen te vermijden, moet de vloerplaat hoe dan ook loodrecht op de grens tussen binnen en buiten eindigen en geïsoleerd worden. Zoals al eerder uitgelegd, worden vaak heel andere plaatsingstechnieken gebruikt. Zo wordt parket vaak op een dekvloer gelegd langs de kant van het salon, maar langs de kant van de tuin wordt de ondergrond vaak gevormd door vloerbalken.

Fanny Bouvry