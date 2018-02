Toilet-trend: zitten we binnenkort allemaal op een spalet?

De hygiëne van water na een toiletbezoek zonder dat je een apart wasmeubel moet installeren in de badkamer: dat biedt de spalet. Een trend in opmars, als we op de verkopers afgaan.

Persoonlijke waterstraal

Het bidet, of billenbadje, is een lage wasbak waarin men het achterwerk kan wassen. Het luxueuze douchetoilet staat apart van het toilet en heeft twee buizen. De eerste buis is een douchestraal die zowel man als vrouw reinigt na een bezoek aan het kleinste kamertje. De tweede douchestraal is specifiek ontworpen voor de vrouw.

Het spalet bedien je met een applicatie of afstandsbediening. 'Hét belangrijkste kenmerk is dat het toilet de zittende persoon automatisch detecteert. De douchestraal past zich aan naar je persoonlijke profiel. Ben je een man of vrouw? Hoe warm wil je het water en hoe intens de straal?', vertelt Jean-François Koeune, general manager bij Grohe Belux.

Opvallend is dat andere Grohe-spaletten zich ook afstemmen naar jouw profiel. Door de bluetoothverbinding herkent het toilet je instellingen.

10.000 douchetoiletten

Het aloude bidet veroverde nooit de harten van de Belgen. 'Daar komt nu verandering in', zegt Koeune. 'Er is steeds meer vraag naar onze douchetoiletten. In België verkochten we het afgelopen jaar zo'n 10.000 stuks. Vooral ziekenhuizen en hotels vormen potentiële klanten door het comfort en het hygiënische aspect.'

'Je kan het spalet vergelijken met de geboorte van de iPhone', gaat Koeune verder. 'Een bestaand voorwerp dat in een modern jasje steekt. Hoe frappant is het niet dat we in zo'n hypermoderne tijd nog altijd toiletgewoontes hebben van tienduizenden jaren oud? En dat terwijl we een luxueus alternatief hebben.'

Verificatiepapier

Het spalet is ecologisch en hygiënisch. Bij het doorspoelen verbruik je 5 liter water en toiletpapier is in theorie niet meer nodig. 'Het weinige papier dat wel nog gebruikt wordt, noemt men wel eens verificatiepapier', grapt Koeune.

Verder is de onhygiënische spoelrand vervangen door drie waterpunten die een soort ronde beweging creëren. 'Ook gebruiken we anti-kleef en anti-bacterieel glazuur op de keramische laag. Zo ontstaat er geen kalk', legt Koeune uit.

Toiletbrillen als alternatief

Het prijskaartje - 2.200 euro exclusief btw - vormt voor sommigen een drempel. Anderen struikelen dan weer over de elektronische besturing. Daarom komt Grohe binnenkort met iets nieuws op de proppen. 'Toiletbrillen met een bidetfunctie verlagen hopelijk de drempel. Die zijn toegankelijker dan een douchetoilet, maar werken wel enkel met koud water.'

Hoe gemakkelijk is het om een toilet te vervangen door een spalet? 'Bij een hangtoilet zijn de verbouwingen niet al te zwaar. De elektrische draad van het spalet verstoppen we simpelweg onder de plinten. Een staand, ingebouwd toilet vervang je iets moeilijker', zegt Koeune. Een toiletbril is gemakkelijk te bevestigen op een bestaand wc.