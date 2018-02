Tips over brandveiligheid in en rond de woning voortaan online gebundeld

Rode draad op de site is de familie Van Vlam, bestaande uit grootouders, ouders, kinderen en een huisdier, die zeer brandveilig leeft en verschillende preventietips deelt. De focus ligt op de noodzaak van de aanwezigheid van rookmelders en een vluchtplan. Daarnaast komen nog tal van andere thema's aan bod waarbij ingespeeld wordt op de actualiteit.

Ook leerkrachten en brandpreventieadviseurs kunnen de site gebruiken. De initiatiefnemers sturen ook nieuwsbrieven uit met tips over het thema. Het gaat volgens de initiatiefnemers om een uniek project in de geschiedenis van brandweer en brandveiligheid, want nog nooit hebben zoveel brandweerposten hetzelfde materiaal gebruikt.

Zwart jaar

'We doen een warme oproep aan alle hulpverleningszones om mee in het verhaal te stappen en deze brandveilige boodschappen te helpen verspreiden', aldus initiatiefnemers Tim Renders (Hulpverleningszones Vlaams-Brabant Oost) en Peter Van Rossum (Oscare). Brandveiligheid is een actueel thema, zeggen de initiatiefnemers. 'Met al acht dodelijke slachtoffers bij woningbranden is 2018 al een zwart jaar op het vlak van brandveiligheid.'