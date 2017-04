Studio Truly Truly voor Ikea: 'We willen rust in de woonkamer brengen'

Hoe is Ikea bij jullie terechtgekomen?

Joel en Kate Booy: Toen Joel aan de Design Academy studeerde, kwam het team van Ikea langs in het atelier waar we werkten. In 2014 viel de grote banner die we ontworpen hadden voor de buitenkant van het gebouw hen op, een jaar later wilden ze ons werk - en dat van zes andere ontwerpers uit het atelier - zien. Tijdens die presentatie hebben ze ons uitgenodigd om naar Älmhult te komen. Eerst dachten we dat dat ten noorden van Amsterdam lag, maar het bleek om de hoofdzetel in Zweden te gaan.

Hoe zijn jullie op het idee voor de hoekfauteuil gekomen?

J. & K.B.: Al spelend. We associëren kussens met comfort. Daarom vroegen we ons af of we op basis van kussens een comfortabele sofa zouden kunnen maken. Dankzij het samenbinden van de achttien kussens op het metalen frame, ontstaat er een comfortabel geheel én spelen we met het volume van de kussens. Bovendien kan iedereen zijn eigen kussens gebruiken en zo een uniek geheel samenstellen. Of als de kussens versleten zijn, kun je ze gewoon vervangen. In die zin is de sofa ook duurzaam. Het frame wordt afzonderlijk flatpack verkocht en mensen kunnen zelf kiezen of ze de kussens erbij kopen of niet. Bovendien bestaat er ook een andere versie met grote, meer conventionele kussens. Dat er niets aan elkaar zou zijn gelijmd, was voor ons cruciaal in dit eerste sofaontwerp.

Aan welke criteria moet een goed ontwerp voor jullie nog voldoen?

J. & K.B.: Een voorwerp moet zonder twijfel functioneel zijn. Daarnaast hechten we veel belang aan comfort, duurzaamheid en schoonheid, en denken we altijd na over hoe mensen het uiteindelijk zullen gebruiken. We stoppen het ontwerpproces niet voor we zelf helemaal overtuigd zijn. Alles moet tot in de puntjes juist zijn. Vandaar ook onze naam. Al betekent dat soms dat we een project stopzetten.

Daarnaast maken we graag gebruik van "tactiliteit" als tool in ons ontwerpproces. We houden ervan om te zien hoe mensen reageren op een bepaald materiaal, hoe we kunnen inspelen op hun zintuigen. Een mooi voorbeeld daarvan is het tapijt dat we ontwierpen voor de collectie. Inspiratie voor het patroon haalden we bij zachtjes, door een zomerse bries bewegende grasvelden. Daarmee willen we zachtheid en de rust van de natuur in de woonkamer brengen.

Hoe belangrijk is experiment voor jullie?

J. & K.B.: Er zijn twee richtingen in ons werk: een waarbij het onderzoek centraal staat en een waar de commerciële haalbaarheid meer op de voorgrond treedt. De eerste categorie geeft brandstof aan de tweede. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de Levity lights, waarvoor we experimenteerden met flexibel textiel en ledlampen. Daardoor konden we spelen met de zwaartekracht en zo een spanning in het object brengen. Via het spel met volumes hanteren we datzelfde principe bij de hoeksofa voor Ikea PS.

Beïnvloedt jullie werk als grafisch ontwerpers jullie objecten?

J. & K.B.: Soms komt het meer bovendrijven dan anders, bijvoorbeeld in het tapijtontwerp. Maar in het algemeen is er niet zo'n grote invloed. We voelen ons vooral veel vrijer nu we ook driedimensionaal kunnen werken. Bovendien moet je in grafisch ontwerp telkens het evenwicht behouden tussen heel veel verschillende factoren, zoals kleur, lettertype of de opdrachtgever. Het enige wat we misschien wel hebben overgehouden, is het communicatieaspect. Onze producten communiceren direct over wat ze zijn, ze roepen meteen een bepaald gevoel op.