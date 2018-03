Sterrenmaaltijden door een robot: dit schotelt de toekomst ons voor

Sterrenchefmaaltijd

Een robotkok die in je eigen keuken een sterrenmaaltijd maakt: het klinkt allemaal nogal onrealistisch in de oren. Nochtans is dit binnenkort werkelijkheid. Het Britse bedrijf Moley ontwerpt volop een robot die kan koken.

Handelingen van sterrenchefs worden gekopieerd en opgeslagen in de software van de robot. Het enige wat je hoeft te doen, is de ingrediënten in het juiste kastje te plaatsen. Een sterrenmenu à la Peter Goossens in je eigen huis op eender welk tijdstip: het wordt mogelijk. Zelfs de balletjes in tomatensaus van je grootmoeder kunnen eindeloos en exact nagemaakt worden.

Deze elektronische kok zal nog dit jaar gelanceerd worden. Het prijskaartje schat Moley op 28.500 euro. Een betaalbaarder hulpmiddel heb je echter met de Samsung Family Hub. Vanaf mei kan je een exemplaar voor 3.000 euro aanschaffen. Koken doet de slimme koelkast niet, maar hij verlicht je keukenwerk wél.

Verbonden met je gezin

'De Family Hub is veel meer dan een ijskast', zegt Isabelle Roels, pr-manager bij Samsung Benelux. Deze slimme koelkast helpt je om je voedsel te managen, zorgt voor entertainment, communiceert en verrijkt een smart home. 'De keuken is dé centrale ontmoetingsplaats van een gezin. Daarom ontwikkelden we de Family Hub.' De ijskast is vooral handig voor gezinnen met een druk leven, die graag wat structuur willen creëren in huis. 'Zo kan je tijd besparen om van andere dingen te genieten.'

Gesproken verjaardagswensen

Boodschappenlijstjes, notities en een gezamenlijke agenda: communiceren met je gezin wordt peanuts. Is je partner jarig maar moet je vroeg naar het werk? Dan laat je gewoon een spraakbericht achter op de koelkast. Wanneer je partner naar de koelkast wandelt, zal de Family Hub je gesproken verjaardagswensen afspelen.

Als je na het winkelen de boodschappen in de koelkast zet, noteer je meteen wanneer je ze hebt gekocht. Als de vervaldatum nabij is, herinnert het toestel je eraan om te koken met het product. De Family Hub reikt je zelfs mogelijke recepten aan, die je kan maken met ingrediënten die je hebt liggen.

Veel-in-één

Deze slimme ijskast is uitgerust met twee luidsprekers. 'Tijdens het koken kan je je favoriete muziek beluisteren of het tv-programma meevolgen dat de rest van het gezin in de woonkamer aan het bekijken is', zegt Roels. De koelkast houdt ook andere elektrische toestellen in de gaten. 'Tijdens het koken check je wanneer de wasmachine klaar is met draaien', zegt Roels.

De koelkast kan je verbinden en bedienen met elk type smartphone in huis. Het enige wat je moet doen, is een applicatie downloaden. 'Wel kan je het momenteel enkel verbinden met Samsung TV. In 2019 willen we een uitgebreider assortiment van toestellen - ook van partners - verbinden met de Family Smart Hub. Zo streven we naar een volledig geautomatiseerde woning', aldus Roels.