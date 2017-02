Specialisten spelen in op waterbesparing: enkele tips voor op lange termijn

Water besparen is volgens doucheontwikkelaar Rob Chömpff van Hamwells niet alleen een kwestie van besparen op het factuur. "Water wordt altijd maar schaarser. De volgende wereldoorlog draait om water", zegt doucheontwikkelaar. Besparen dan maar, zeker? Enkele oplossingen.

Revolutie in de douche

Chömpff ontwikkelde de e-Shower, een douchecomputer die aangesloten is op het internet. Die geeft regendouchecomfort met een spectaculair laag verbruik: hij bespaart 85% van het normale waterverbruik, en 70% van het energieverbruik. De e-Shower is een circulatiedouche en recupereert 9 keer de waterdruppels. "Tijdens een douche van 10 minuten met de e-Shower verbruik je 20 liter. Met een gewone douche al gauw 80 tot 100 liter", zegt Chömpff.

Het water wordt opgevangen in een mini-reservoir, en krijgt continu water toegevoegd. Daardoor blijft het warm. Overtollig water wordt tegelijkertijd afgevoerd, waardoor het water vers blijft. "Een microfilter houdt haren en vuil tegen, en een speciale pomp zuigt het water uit het mini-reservoir. De UVC-lamp zuivert het water", aldus Chömpff. "Naar de douche is veel vraag. Je kan die nu al kopen bij Van Marcke, maar ook andere spelers hebben interesse."

Kranen

Kranen die minder verbruiken: ze bestaan ook. Een normale kraan jaagt er 12 tot 13 liter per minuut door. "Met een perlator gaat het over 5 liter. Je kan het op een nieuwe of bestaande kraan plaatsen", zegt Laure De Vlieger van Hansgrohe. "Wil je nog meer besparen? Ga dan voor een low-flowkraan die maar 3 liter per minuut verbruikt."

Recupereer regenwater

Iedereen moet verplicht een regenwaterput en -pomp plaatsen. "Je kan ervoor kiezen om enkel het wettelijke minimum te doen. Of je kan veel water besparen door regenwater voor meer toepassingen in te zetten. Besproei niet enkel je tuin, maar sluit het regenwater aan op je wasmachine en toilet. Dat zijn toch wel grote waterverbruikers in huis", legt Jan Lauwers van O Beton uit.

Voedsel

"Als je echt op grote schaal water wil besparen, eet je best minder vlees", zegt Chömpff. Voor de industriële productie van vlees is er een heleboel water nodig. Kijk kritisch naar je eigen ecologische voedselafdruk. Wist je dat grote pannen meer water vereisen dan nodig is? Kies de juiste maat van pan voor het gerecht. Gebruik zo min mogelijk water voor het koken van voedsel.

Extra

Isoleer de leidingen die warm water bevatten en sla twee vliegen in een klap. Energiecentrales verbruiken miljoenen liters water voor koeling. Door te besparen op energie bespaar je ook water.

Valt er een ijsklontje op de grond? Gebruik dat om de planten water te geven in plaats van het in de spoelbak te gooien. Of trakteer de planten met het oude drinkwater van je huisdieren.

Maai het gras niet te kort, want langer gras beschermt de wortels tegen de zon en dus uitdroging. Gemaaid gras is perfect om de grond koel te houden en het vocht in de grond te houden. Als het warm weer is, ruim je het eigenlijk beter niet op. Geef planten 's ochtends of 's avonds water wanneer het koeler is.