Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 9

Dubbel geconnecteerd?

HomeTouch is het nieuwe 7 inch-touch-screen van BTicino. Het integreert het domoticasysteem MyHOME-Up en de videofonie van het merk in één toestel. Je bepaalt zelf welke functies je activeert en de bediening verloopt intuïtief via het touchscreen. Dankzij de bewegingssensor licht het scherm automatisch op wanneer je ervoor staat. Belt er iemand aan de deur? Dan schakelt HomeTouch die informatie ook door naar je smartphone, via de gratis app 'Door Entry for HomeTouch'.

De HomeTouch is verkrijgbaar in antraciet en leent zich zowel voor op- als inbouw. Behalve voor gezinswoningen is het ook bruikbaar als deurcommunicatie in appartementsgebouwen. De nieuwigheid past binnen BTicino's Eliot-programma waarin de ontwikkeling van geconnecteerde apparaten centraal staat.

www.bticino.be Richtprijs: vanaf 700 euro, excl. btw en plaatsing Paleis 9 stand 206

Samen communiceren met je huis

Domintell, specialist in domotica, stelt DNET01 voor. Die innovatie breidt de mogelijkheden van je Domintell-domotica-systeem verder uit. In tegenstelling tot de voorgaande systemen, waar de toegang beperkt was tot één persoon, laat DNET01 je toe om met de hele familie op hetzelfde moment de installatie te hanteren - met maximaal acht gelijktijdige bedieningen.

Toegang tot je domotica-systeem heb je ook niet alleen meer bij je thuis, maar ook op verplaatsing via smartphone of tablet. Bij dat laatste hoef je je geen zorgen te maken over de veiligheid van je verbinding. DNET01 komt namelijk met een versleutelingssysteem dat een veilige communicatie zou garanderen. Als gebruiker kan je bovendien de werking van je installatie zelf in de gaten houden - denk bijvoorbeeld aan uitgevoerde acties en verwarmingsprestaties.

www.domintell.com Richtprijs: 450 euro, excl. btw en plaatsing Paleis 9 stand 203

Automatisch zuiniger verlichten

Dankzij de introductie van CP Electronics in België, trekt de Legrand Group nu ook in ons land voluit de kaart van duurzaam verlichtingsbeheer. Want behalve met ventilatie en verwarming kan je ook met verlichting, en meer bepaald met de automatisering ervan, flink besparen op je energiefactuur. CP Electronics staat synoniem voor een uitgebreid assortiment van detectoren voor verlichtings-automatisatie.

Een greep uit het aanbod: aan- en afwezigheidssensoren voor elk gebouw en elke ruimte, hooggevoelige detectietechnologieën, speciale uitvoeringen voor gangpaden en parkeergarages, montage in of op verlichtingselementen, een assortiment dat compatibel is met domoticanorm KNX...

www.legrand.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 9 stand 206

Licht dankzij donker bamboe

Schakelaars en stopcontacten saai? Niet als het van Niko afhangt. In navolging van de lichte bamboe afdekplaat lanceert Niko diens donkere tegenhanger: Niko Pure dark bamboo. Dat plaatje is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met een gouden of een antracietgrijs onderplaatje en in combinatie met een schakelaartoets of binnenwerk (wanneer het om een stopcontact gaat) in dezelfde kleur.

De donkere look speelt in op de laatste interieurtrends waarbij het weer wat exotischer en luxueuzer mag. Het bamboe geeft elk plaatje een unieke vezelstructuur en een warme, zachte textuur. Bovendien is bamboe een goed alternatief voor schaars en traaggroeiend tropisch hardhout. Het plaatje past in de reeks Niko Pure waarin bijzondere materialen de hoofdrol spelen. Naast bamboe telt de collectie onder meer staal, linoleum of bakeliet. Niko wil voortaan elk jaar een nieuwe trendschakelaar lanceren.

www.niko.eu Richtprijs: 31,84 euro voor een enkelvoudig kader, excl. btw Paleis 9 stand 205

Bescherm je vloer en trap

Aan het bouwen of verbouwen? Dankzij PrimaCover hoef je je alvast geen zorgen te maken over je bestaande vloeren en trappen. De afdekvliezen en -folies beschermen tegen vuil, stof, verf, vocht en mechanische beschadigingen. Een heel aantal folies uit het gamma zijn bovendien zelfklevend en antislip.

Er bestaat trouwens een oplossing voor elke situatie. Zo lenen PrimaCover Basic en PrimaCover Standard zich voor de meeste droge ondergronden. Een meer specifieke oplossing nodig? Dan komen PrimaCover Evapo en PrimaCover Active in actie: dankzij een speciaal micromembraan beschermen ze ondergronden van bovenaf terwijl vocht langs onder kan verdampen - ideaal dus voor pas gelegde vloeren en trappen van natuursteen of parket. Betonnen ondergronden tot slot zijn gebaat bij PrimaCover Robust en PrimaCover Construct.

www.primacover.nl Richtprijs: PrimaCover afdekvlies vanaf 22,10 euro, excl. btw Paleis 9 stand 317

Tekst: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens