Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 7

Voor jong en iets ouder

Met Hilow presenteert het Limburgse bedrijf Alke een wastafel die over twee hoogtes beschikt. Oorspronkelijk bedacht ontwerper Axel Enthoven ze voor mensen van zijn eigen leeftijd, de zogenaamde "silver age". Al is de wastafel ook geschikt voor volwassenen, of voor kinderen, en mensen in een rolstoel. Bovendien geeft Hilow - een verwijzing naar hoog-laag - mannen de kans om zich al zittend te scheren voor de spiegel of vrouwen om hun make-up aan te brengen. Ook de geïntegreerde kantelbare vergrotingsspiegel en de binnenspiegels waarbij je de achterkant van je hoofd kan zien, vergroten het gebruikscomfort.

Andere troeven waarmee Hilow uitpakt zijn de verlichting die, net als in het theater, aan twee zijden is aangebracht, een stopcontact en opbergruimte geïntegreerd in het meubel en het bijpassende krukje dat Enthoven ontwierp en dat ook in de douche kan worden gebruikt. Of hoe kwaliteit, ergonomie en esthetiek bij een goed ontwerp hand in hand gaan.

www.alke.be Richtprijs: 6.581 euro, excl. btw (opstelling van 240 cm, zoals op de foto) Paleis 7 stand 207

Douchehemel op aarde

Sinds enkele jaren worden douchekoppen er alleen maar groter op en regendouches alleen maar populairder. Op die trend biedt het Duitse Axor met haar ShowerHeaven 1200/300 4jet een luxueus antwoord. Zo meet de douchekop maar liefst 1,2 m bij 30 cm en beschikt hij over drie verschillende waterstralen die je samen of apart kan inschakelen.

Naargelang het gewenste effect kan je kiezen uit de Rain-straal, die geïnspireerd is op een verkwikkende regenbui, of de mono, een krachtige massage-straal. Al is het vooral de PowderRainstraal, die aan elke kant uit twee openklappende zijsproeiers komt, die de douche-ervaring uniek maakt. Uit de fijne siliconen nopjes op de douchekop vloeien zijdezachte, piepkleine regendruppels die je huid wel lijken te strelen. Met de ShowerHeaven ontwierp Phoenix Design een knap vormgegeven state-of-the-art product dat van douchen een theatrale ervaring maakt. Want dankzij de geïntegreerde leds lijken de douche-stralen net een adembenemend waterballet.

www.axor-design.com Richtprijs: vanaf 9.755 euro, excl. btw Paleis 7 stand 311

Onbeperkte keuzevrijheid

Sinds 2012 werkt Detremmerie aan een badkamercollectie die maximale keuzevrijheid biedt. Terwijl de eerste meubels uit de No Limit-serie eerder basic waren, heeft de West-Vlaamse producent het gamma voortdurend uitgebreid en verfijnd. Intussen telt de collectie maar liefst 192.000 artikels, die dankzij de zelf ontwikkelde configurator makkelijk op maat samen te stellen zijn. Nieuw is de collectie zwarte frames, die zowel als open rek, handdoekhouder of sokkel dienst kunnen doen.

Daarnaast speelt het bedrijf in op de twee grote badkamertrends van dit moment. Enerzijds is er de hang naar luxe, met bijvoorbeeld wastafelbladen en douchebakken uit mineral stone, of afgeschuinde kastdeurtjes in matte of hoogglans lak. Anderzijds wordt de badkamer steeds kleiner. Daarom lanceert Detremmerie nieuwe kasten en wastafelbladen - zowel vrijhangend als op meubel - binnen haar No Limit series van 20 of 40 cm diep.

www.detremmerie.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 7 stand 107B

Luxueus zwart

Terwijl witte keukens jarenlang de toon zetten, is daar de voorbije twee jaar verandering in gekomen. Steeds meer producenten kiezen voor donkere, en zelfs volledig zwarte keukens. Die passen beter bij de hedendaagse interieurs, waarin donkere kleuren en rijke materialen het luxueuze karakter moeten onderstrepen. Ook de West-Vlaamse producent Dovy Keukens speelt in op die trend.

Zo ontwikkelde Dovy een gamma van zwarte materialen zoals laminaat, hoogglanslak of blinkend glas, en biedt de producent ook zwarte toestellen aan. Wie een zwarte keuken toch wat van het goede teveel vindt, kan voor het werkblad hout of graniet kiezen. Of spelen met een combinatie tussen wit en zwart. Daarnaast vraagt een zwarte keuken om een uitgekiende verlichting, die bepaalde accenten legt. Ook een combinatie met een licht geschilderde achterwand, die het licht reflecteert, kan het geheel lichter laten overkomen. Deze zwarte keuken, en meer nieuwigheden, presenteert Dovy op haar gloednieuwe, 150 m2 grote stand in Paleis 7.

www.dovy.be Richtprijs voor illustratiemodel: 11.400 euro, incl. levering en plaatsing, excl. btw en toestellen Paleis 7 stand 413

Trendy in één-twee-drie

De badkamer renoveren zonder al te veel breekwerk, stof en lawaai? Dat kan dankzij EasyStyle, het nieuwe slimme wandbekledingssysteem van Hüppe dat badkamergroothandel FACQ voorstelt. De 3 mm dikke, 1 m brede en 2,55 m hoge aluminiumcompoundplaten worden ter plekke op maat gesneden. Daarna kunnen ze makkelijk met silicone en plakband of met een oppervlaktelijm op bestaande tegels worden gekleefd. Aangezien ze naad aan naad worden vastgelijmd, zijn de voegen amper te zien.

Dankzij een speciale behandeling met uv-lak is het onderhoud nadien ook een fluitje van een cent. Een zachte doek en mild reinigingsmiddel volstaan. Bovendien is EasyStyle beschikbaar in tal van trendy kleuren en texturen, zoals vintage cementtegels, stoer beton of warm hout. Dankzij de geavanceerde 3D-print-technieken voelt het materiaal net echt aan. Ook het printen van eigen foto's is perfect mogelijk.

www.facq.be Prijs: 451 euro, excl. btw (voor een standaardpaneel) Paleis 7 stand 211

Slimme spiegels

Ook in de badkamer doet technologie haar intrede. Zo presenteert Van Marcke twee hoogtechnologische spiegels van het Duitse merk Mues-tec. De eerste spiegel beschikt over een geïntegreerd tv-scherm met een schermdiagonaal van 10" (25 cm) tot 85" (215 cm). Aangezien de spiegel ook waterproof is, is hij perfect geschikt voor badkamers, zwembaden en wellnessruimtes.

Daarnaast lanceert Mues-tec een zogenaamd slimme spiegel, waarmee je via wifi op het internet kan surfen, je e-mails kan checken of apps uit de Google Playstore kan downloaden. Daarnaast kan je via de ingebouwde luidsprekers je favoriete muziek afspelen, of met de om privacyredenen manueel in te schakelen camera een foto maken. De spiegel bedienen kan door ertegen te spreken, via een touchscreen of een keyboard. Elk familielid kan zijn eigen account creëren, zodat de instellingen meteen juist zijn als je de badkamer binnenkomt. Schakel je de tool uit, dan blijft er geen enkel zichtbaar spoor op de spiegel achter.

www.vanmarcke.be Richtprijs: spiegel met tv-scherm (15,6"): 1.847,9 euro; spiegel met slim scherm (15,6"): 1.763,87 euro. Prijzen excl. btw Paleis 7 stand 309

Tekst: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens