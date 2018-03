Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 6

Een passieve kachel

Dit is een Europese première. Dat is tenminste wat DDG zei bij de voorstelling van de PIO, een compacte houtkachel die via een buffervat op de centrale verwarming wordt aangesloten en dus zo zorgt voor de verwarming van de hele woning en de productie van sanitair warm water. De PIO zou dankzij zijn lage vermogen van 6 kW uitermate geschikt zijn voor passiefwoningen. Daarmee biedt hij een lage stralingswarmte en voorkomt zo oververhitting in de verschillende ruimtes in huis.

Volgens de Belgische ontwerper heeft de kachel een verbrandingsrendement van bijna 90 procent, wat de emissie van fijn stof en CO enorm reduceert. De dubbele verbrandingskamer, gemaakt van vuurvast roestvrij staal en het onbrandbare mineraal vermiculiet, garandeert een uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen. Dankzij een koeling onderaan kan het toestel op vrijwel elke ondergrond worden geplaatst. In energiezuinige huizen kan de PIO het verbruik van de bestaande stookketel of warmtepomp beperken.

www.ddg.be Richtprijs: vanaf 3.995 euro, excl. btw Paleis 6 stand 116

Als beton

Een gladde betonnen vloer plaatsen is geen sinecure. Een imitatie in vinyl is een stuk makkelijker te realiseren. De Belgische fabrikant Floorify pakt uit met nieuwe tegels, extra groot (60 x 90 cm) en stevig, met een betonlook. Door de bijna onzichtbare afkantingen lijkt het of de vloer ononderbroken doorloopt. De tegels worden zwevend vastgeklikt, waardoor uitzettingen geen kans maken, en met een slijtlaag van 0,55 mm zijn ze prima bestand tegen vlekken, schokken en krassen. Het risico op scheurtjes, eigen aan een betonvloer, is hier uiteraard onbestaand. De Rigid Core-technologie maakt dit model waterafstotend en geluidsabsorberend. Dankzij hun geringe dikte (4,5 mm) zijn de tegels ook geschikt voor vloerverwarming en zijn ze makkelijk te plaatsen in een renovatie. De betonlijn is verkrijgbaar in drie kleuren: Sea Salt (lichtgrijs), Oyster (medium grijs) en Caviar (antraciet).

www.floorify.com Richtprijs: 39,95 euro/m2, incl. btw Paleis 6 stand 409

Klikvinyl

Het lijkt op een houten vloer, maar het is vinyl. Het kreeg dan ook de logische naam ParquetVinyl mee. Het kostte de Zweedse fabrikant Lamett maar liefst 24 maanden onderzoek en ontwikkeling om deze vloerbekleding klaar te stomen voor de markt. Ze is gevormd uit een stevige drager, een decoratieve film, een transparante slijtlaag en tot slot een matte afwerklaag in PU. De stroken klikken moeiteloos in elkaar en de voordelen zijn legio: water-, schok-, kras- en vlekbestendig, ongevoelig voor uv-licht en vervorming door hoge temperaturen... Kortom, ParquetVinyl is geschikt voor alle kamers, inclusief badkamer en veranda. De patronen bootsen verschillende houtsoorten na, van licht tot heel donker, met een rustieke of gladde structuur. De fabrikant biedt 35 jaar garantie bij residentieel gebruik.

www.lamett.eu Richtprijs: 30 euro/m2, excl. btw Paleis 6 stand 204

Waterbestendig laminaat

Laminaatvloeren in vertrekken waar met water wordt gespetterd, zoals badkamers en keukens, waren lange tijd not done. Die zorgen zijn ondertussen van de baan. Quick-Step, internationaal bekend om zijn parket-, vinyl- en laminaat-vloeren, ontwikkelt laminaat dat ook in vochtige ruimtes kan dankzij de waterafstotende coating HydroSeal. De collectie Eligna, zonder afkantingen voor een ononderbroken visueel effect, onderging net een upgrade. Het resultaat: volledig waterbestendige vloeren die zich dus overal in huis laten toepassen. Uitblinker in het gamma is de Eligna Metallic Cérusé Oak Gold. De lichte goudreflecties in de nerven verlenen het imitatiehout immers een mooie gloed.

www.quick-step.be Richtprijs: Eligna Metallic Cérusé Oak Gold vanaf 22,99 euro/m2, incl. btw Paleis 6 stand 219

Een muur van leer

Wat oogt er luxueuzer dan een leren muur? Maar waar vind je dat? Bij Santana, de Belgische specialist in ... kurk. De collectie Leather Cork omvat wandtegels gevormd uit een laag kurk van 2 mm, afgewerkt met een laag gerecycleerd leer, eveneens van 2 mm dik. Gerecycleerd leer? Het gaat om restjes afkomstig uit ateliers waar dit edele materiaal wordt verwerkt. De grootformaattegels (61 x 45 cm) zijn verkrijgbaar in vier motieven: fijn leer, slang, struisvogel en krokodil. Het kleurenpalet telt negen tinten, variërend van okergeel over bordeaux en donkerbruin tot zwart. De bekleding straalt niet alleen warmte uit, maar zorgt ook voor een zekere thermische en akoestische isolatie dankzij de kurklaag. In tegenstelling tot de producten die volledig uit kurk bestaan, plaats je de Leather Cork-tegels beter niet in vochtige ruimtes zoals keuken of badkamer. Leather Cork wordt op een gladde onderlaag geplaatst, door een professional of een handige doe-het-zelver.

www.santana.be Richtprijs: 78,43 euro/m2, excl. btw Paleis 6 stand 208

Composietvloer

COREtec, ontwikkeld door USFloors, is een harde vloerbekleding die nog maar recent zijn intrede deed op de markt. De geëxtrudeerde kern is gemaakt van gerecycleerd hout, bamboe, kalksteen en vinyl; een onderlaag van kurk dempt het geluid en de dunne beschermlaag is erg resistent. Het geheel is 8 à 8,5 mm dik. Ter gelegenheid van Batibouw breidt COREtec het assortiment uit met enkele nieuwe motieven, ondertussen 56 in totaal. In de lijn Wood (houtimitatie) maken we kennis met een twintigtal nieuwe modellen in stroken, in de afmetingen 182 x 1.220 mm, 180 x 1.830 mm en 228 x 1.830 mm. De lijn Stone kreeg er negen natuursteenmotieven bij. De vloeren zijn vlek-, kras- en uv-bestendig, en 100 procent waterdicht. Ze zijn ook compatibel met vloerverwarming. Met zijn kliksysteem is de vloer bovendien makkelijk te plaatsen, zonder lijm.

www.usfloors.be Richtprijs: 59,95 euro/m2 (Wood-lijn), incl. btw Paleis 6 stand 307

Tekst: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens