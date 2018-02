Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 3

Van kast tot kamer op maat

Wie graag alles opgeruimd ziet, kan terecht bij opbergspecialist Camber, voor maatwerk dat één geheel vormt met je interieur. Nieuw is Cambers multifunctionele tienerkamer, met een bed op hoogte. Het merk combineert ook hier functionaliteit met esthetiek. Door de kamer uit te rusten met een opklapbed en eronder een bureau, kan je ze gebruiken als tienerslaapkamer of als logeerkamer/bureau, en dat zonder plaats te verliezen. Is het bed opengeklapt, dan kan je van daaruit rustig televisie kijken of gezellig een boek lezen.

Verder biedt Camber op Batibouw een overzicht van zijn opbergoplossingen. Daarbij komen onder andere hun instapkast en masterbedroom aan bod. Verder speelt het merk ook in op recente trends als connectiviteit en thuiswerk. Zo maak je kennis met hun home office en toont Camber hoe je een hangend bureau integreert in je boekenkast.

www.camber.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 3 stand 316

Aanraken om te openen

Strakke interieurs vragen om strakke deuren. Zoals de Invisidoor DL van Argent Alu, een collectie deuren die opvalt door haar minimalistische karakter - scharnieren en deurkader zitten namelijk onzichtbaar weggewerkt. Dit onzichtbare binnendeursysteem bestaat nu ook in een Smart Entrance-variant met een elektrisch slot. Dat ontgrendelt automatisch wanneer je de ingewerkte handgreep aanraakt. 4 AAA-batterijen zorgen ervoor dat het slot functioneert. Volgens de fabrikant volstaan die om de deur tot 35.000 keer te openen.

Er bestaat ook een uitvoering voor toilet en badkamer. De deuren zijn dan uitgerust met een extra knop. Druk je die in, dan vergrendelt de deur zichzelf. Wanneer iemand op dat moment van buitenaf de handgreep aanraakt, weerklinkt er een "bezet"-signaal.

www.argentalu.com Richtprijs: op aanvraag Paleis 3 stand 113

Geometrische puzzel

Met het modulaire systeem van Cube33 stel je helemaal zelf je meubels samen, van boekenkast en tv-meubel tot dressoir of zitbank. De basiselementen van je meubelpuzzel zijn modules die bestaan in twee geometrische vormen: vierkant (38 x 38 cm) en rechthoekig ( 76 x 38 cm). Ze zijn verkrijgbaar in twee dieptes (35 en 45 cm) en laten zich zowel horizontaal als verticaal inpassen in je meubel. Bovendien kan je naar eigen smaak lades, deuren en ledverlichting toevoegen, ook organizers en deco- of bureauelementen behoren tot de mogelijkheden. Elke module is afgewerkt met afgeschuinde randen, en verkrijgbaar in zes fineersoorten of in het wit.

www.cube-33.be Richtprijs: op aanvraag Paleis 3 stand 517

Trap à la carte

D'Hondt Interieur staat bekend voor zijn waaier aan interieurschrijnwerk - van keukens, deuren en tafels tot kasten, trappen en parket. De voorbije jaren focuste het familiebedrijf steeds meer op interieurs op maat. Het beschikt dan ook over een eigen inhouse productie, zowel voor hout als voor metaal.

Nieuw in het gamma zijn de trappen Pure en Linea. Pure is een volledig zwartgepoederlakte, metalen trap met L-treden (foto), een exemplaar dat zich thuis voelt in elk type interieur. Houten trap Linea valt op door zijn extra dunne treden die voor een uitgesproken lijnen- en schaduwspel zorgen.

www.dhondtinterieur.be Richtprijs: prijs op aanvraag Paleis 3 stand 414

Kleerkast in het nieuw

Langslopen op de stand van de Brusselse interieurspecialist Forme & Style staat garant voor een hernieuwde kennismaking met het Duitse merk Hülsta. Hernieuwd, want Hülsta's kleerkastcollectie Multi-Forma kreeg een update. De flexibele opbergcollectie bestaat al een hele tijd maar werd nu uitgebreid met nog meer mogelijkheden. Zo kan je de afmetingen voortaan individueel en naar eigen wens samenstellen.

Verder zagen twaalf nieuwe lakkleuren het levenslicht. Dankzij kleuren als ijsblauw, petrol, geel en pastelgroen wordt je kleerkast een extravagante eyecatcher. Het binnengedeelte is voortaan verkrijgbaar in een nieuwe witte en grijze lak. Daarnaast behoort ook een nieuwe spiegeldeur tot het gamma: die deur is niet omlijst met hout waardoor de spiegel dus de volledige oppervlakte beslaat.

www.forme-style.be www.hulsta.com Richtprijs: op aanvraag Paleis 3 stand 514

Stoer staal

STEELIT, Belgisch producent van kanten-klare stalen binnendeuren, breidt zijn aanbod verder uit. STEELIT Slide is een nieuwe collectie stalen schuifdeuren, verkrijgbaar voor een standaarddeuropening. Elke deur is voorzien van een soft-closesysteem. STEELIT Modulair geeft dan weer de mogelijkheid om grotere deuropeningen af te werken met stalen zij- of bovenramen. Niet op maat gemaakt, wel in standaardafmetingen.

STEELIT binnendeuren bestaan zowel in een moderne als een klassieke uitvoering, als enkele of dubbele deur. Om vingerafdrukken op het frame te vermijden krijgen de deuren een slagvaste poedercoating in korrelstructuur. Verder zijn ze uitgerust met helder gelaagd veiligheidsglas maar ook verkrijgbaar met ondoorzichtig wit glas. Lasnaden zijn onzichtbaar en de massieve zwarte deurkruk vervolledigt de robuuste look.

www.steelit.be Richtprijs: STEELIT Slide-deur, 1.695 euro, excl. btw en plaatsing Paleis 3 stand 417

Tekst Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens