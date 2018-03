Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 11

Snel, creatief en stressvrij

PALEIS 11 STAND 104

In haar inductiekookplatenreeks Active Cook integreert Bauknecht de laatste keukentendensen. Zo staan we steeds meer open voor slimme technologieën. Daar speelt Bauknecht op in met een geïntegreerd stappenplan voor de meest populaire kookmethodes, zoals stomen, grillen of bakken. Van zodra je de gewenste kookmethode hebt geselecteerd, houden de ActiveSense-sensoren de pan continu op de juiste temperatuur. Het display toont je stap voor stap wat je moet doen. Geen stress meer dus dat je pot met water overkookt of je vlees aanbakt. Daarnaast winnen flexibiliteit en snelheid aan belang. Enerzijds experimenteren we steeds meer, anderzijds willen we voldoende vrije tijd overhouden. Op deze wensen biedt Active Cook twee antwoorden: de volledig flexibele kookplaat TotalFlexi, met acht onafhankelijke kookzones en achttien sterktestanden, en Active Heat, waarbij je de kookplaat in vier verschillende temperatuurzones kan opdelen. Daardoor kan je de pot gewoon doorschuiven en hoef je de temperatuur niet voortdurend in te stellen.

www.bauknecht.be Richtprijs: vanaf 1.099 euro, excl. btw

Ergonomisch en hygiënisch

PALEIS 11 STAND 213

Met Collectis 6 S heeft het Duitse bedrijf Blanco een spoelbak ontworpen waarin een afvalbakje voor organisch afval past. Deze oplossing laat je toe om je organisch afval in één vloeiende beweging van de snijplank in het kunststoffen afvalbakje te schuiven. Na het koken kan je het afvalbakje - met een inhoud van 3 liter - dan legen in de groene bak of op de composthoop, maar er is ook plaats voor voorzien in de afvalsorteringssystemen van het merk. Daarmee is Collectis 6 S niet alleen een ergonomische oplossing, maar ook hygiënisch en efficiënt. Voor de Collectis 6 S spoelbak is er keuze uit een van de tien kleuren van het composietmateriaal Silgranit Pura-Dur, dat eenvoudig te reinigen, hygiënisch en schok-, hitte-, zuur- en krasbestendig is.

www.blanco.be Prijs: 608 euro, excl. btw

Verplaatsbare keukenblokken

PALEIS 11 STAND 317

Met haar Solitairen-gamma speelt de Duitse keukenfabrikant bulthaup helemaal in op de trend van de leefkeukens en het vervagen van de grens tussen keuken en leefruimte. Want dankzij de vrijstaande blokken kan iedereen zijn eigen keuken individueel vormgeven en voortdurend aanpassen. Basiselement is een open matzwart aluminium frame. Voor de invulling bepaal je het aantal niveaus of extra elementen als roosters, dienbladen en uittrekbladen zelf. Kies je voor een bovenstuk uit glas, dan wordt de bulthaup b Solitaire meer een presentatie-element voor bijvoorbeeld het servies van grootmoeder. Met een bovenblad uit massieve eik of roestvrij staal kan je dan weer makkelijk schakelen tussen snijplank en werkoppervlak. De keukenblokken zijn makkelijk te verplaatsen en kunnen langs alle kanten worden gebruikt. Enerzijds verdelen ze de ruimte dus, maar verbinden ze tegelijk.

www.bulthaup.be Richtprijs: vanaf 2.550 euro, excl. btw

Industrieel, trendy en duurzaam

PALEIS 11 STAND 118

Met Dekton Industrial speelt het Spaanse Cosentino in op de industriële, ruwe look voor de keuken. Voor die deel-collecties liet ontwerper Daniel Germani zich leiden door de schoonheid van het oxidatie- en slijtageproces dat materialen als metaal en cement doormaken.

De eerste, in 2016 gelanceerde kleur Trilium - geïnspireerd op vulkanisch gesteente met diepzwarte en grijze tinten - ging intussen onder meer aan de haal met de German Design Award. Daarom brengt Cosentino nu drie nieuwe tinten. Nilium (foto) verwijst met zijn subtiele mix van witte en zilvergrijze schakeringen naar het begin van het oxidatieproces van staal, terwijl Radium met haar bruin-oranje kleurschakeringen doet denken aan een geoxideerde stalen plaat. Orix refereert met haar grijze, robuuste kleur aan een stuk cement. Bovendien is Dekton Industrial ultracompact, bijzonder sterk en duurzaam geproduceerd. Zo streeft het bedrijf naar een efficiënt productieproces met zo min mogelijk afval, en bestaan de kleuren Radium en Trilium uit 80 procent gerecycleerde materialen.

www.cosentino.be Richtprijs: tussen 500 en 675 euro/m2, excl. btw, afwerking en andere bewerkingen

Elk hoekje benut

PALEIS 11 STAND 418

Ook in de keuken winnen maatwerk, personalisatie en een optimaal gebruik van de ruimte aan belang. Daar speelt het team van de keukenarchitecten handig op in met hun nieuwe kasten die van vloer tot plafond of van muur tot muur kunnen worden doorgetrokken. Terwijl standaardkasten meestal circa 2 m hoog zijn en het verloren stukje ruimte erboven wordt dichtgemaakt met een mdf-plaat, bieden de keukenarchitecten voortaan kasten aan die tot net onder het plafond reiken, tot 273, 312 of zelfs 340 cm hoog. Ook de ruimte tussen twee muren kan voortaan optimaal worden benut, waarbij de deur naar de berging bijvoorbeeld naadloos in het geheel wordt geïntegreerd. Een andere plaatsbesparende vernieuwing zijn de in de frontpanelen geïntegreerde grepen. Zo gaat er geen ruimte verloren in de lades zelf.

www.keukenarchitecten.be Richtprijs: op aanvraag

De schoonheid van imperfectie

PALEIS 11 STAND 509

Naar goede gewoonte werkt Dirk Cousaert voor zijn eigenzinnige ontwerpen met natuurlijke materialen zoals aarde, kalkcement of recuperatiehout. Rode draad is de zoektocht naar gedurfde, grensverleggende creaties. Binnen het kader van zijn werk wordt Cousaert een bijzondere energie gewaar als drie krachten samenkomen: sprekende ontwerpen, vakmensen die hun ziel in hun werk leggen en pure, mooie materialen. Zo presenteert Cousaert keukenkasten en -wanden in recuperatiehout, een materiaal met een verleden dat hij terug tot leven brengt in zijn creaties. De uitdaging zit hem erin om de imperfecties te integreren binnen een nieuwe, eerder strakke creatie. Aangezien er geen extra bewerkingen worden toegevoegd, behoudt het hout zijn originele patine, zijn authentieke kleur en zijn verweerde uitzicht. Via die contrasten tussen materialen wil Cousaert boeiende, harmonieuze ontwerpen creëren die ons laten stilstaan bij wat waardevol is.

www.dirkcousaert.be Richtprijs: op aanvraag

Afgeronde spoelbakken

PALEIS 11 STAND 201

Na de hoekige spoelbakken van de laatste jaren voorziet Franke haar nieuwste reeks inbouwspoeltafels Pebel van meer organische vormen. De vloeiende lijnen en geraffineerde kleuren zoals koel metaalwit, romig vanilla, gitzwart onyx, platinum en steengrijs zorgen ervoor dat de spoelbakken zich naadloos inschrijven in de leefkeuken. Bovendien vereenvoudigt niet alleen het afgeronde design, maar ook het gebruikte materiaal, Fraganit, het onderhoud. Doordat het glad is, krijgen zelfs de kleinste vuildeeltjes geen kans om zich te hechten. Een bijkomende behandeling met zilverionen, die de groei van bacteriën zo goed als afremt, maakt Fragranit extra hygiënisch. Bovendien bestaat Fraganit uit 80 procent kwarts en 20 procent acryl, waardoor het erg hard is en een lange levensduur garandeert. De kleur is dankzij een hoogtechnologisch procedé van "inbranden" jarenlang verzekerd, en maakt de spoelbak krasvrij en bestand tegen zuren of extreme temperaturen. De reeks Pebel bestaat uit drie inbouw-modellen met afdruipblad, en kan worden gecombineerd met accessoires zoals een glazen snijplank en een inox inzetmand.

www.franke.be Richtprijs: vanaf 511,5 euro, excl. btw

Flexibel en mooi

PALEIS 11 STAND 107

Vooral bij designliefhebbers en architecten valt de recente trend van de geïntegreerde dampkappen erg in de smaak. Die laten niet alleen een enorme plan-ningsvrijheid toe, maar verdwijnen na gebruik ook naadloos in het werkblad waardoor je visuele rust creëert.

Daarom lanceert het Belgische bedrijf Novy met Panorama een tweede kookplaat met geïntegreerde dampkap. Bijzonder aan de Panorama is dat je de afzuigtoren op drie hoogtes kan afstellen, 10, 20 of 30 cm, afhankelijk van de hoogte van de kookpotten op het vuur.

Met het oog op visuele perfectie en hoogstaande kwaliteit voorzag Novy de afzuigtoren van een strakke vormgeving in semitransparant zwart glas. De kookplaat zelf is discreet vormgegeven in opaak glas. Dankzij de integratie van de afzuigtoren achteraan in de kookplaat, in plaats van in het midden bij het One-model, krijg je meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en verlies je weinig bergruimte in de onderkast. Voor de afvoer van de dampen en geuren zijn zowel een afvoer naar buiten als recirculatie mogelijk.

www.novy.be Richtprijs: 3.304,96 euro, excl. btw

Van pure luxe naar dagelijkse realiteit

PALEIS 11 STAND 115

Oorspronkelijk bedacht de Nederlandse ingenieur Henri Peteri de Quooker in de jaren 1970 voor Unilever. Want instant soep kon volgens hem pas instant zijn als ze met kokend water werd klaargemaakt. Al had de ontwikkeling van het prototype heel wat voeten in de aarde. Na zijn vertrek bij het bedrijf sleutelde hij in zijn kelder verder aan de kraan. Uit dat prototype ontwikkelden zijn zonen Niels en Walter eind jaren 1980 de allereerste kokendwaterkraan voor thuisgebruik. Want Quooker geeft je direct 100°C kokend water uit de kraan, zodat een kop thee zetten of pasta koken in een handomdraai klaar is. Quooker bespaart dus tijd, water en energie, aangezien je - in tegenstelling tot bij een waterkoker - exact tapt wat je nodig hebt. Het nieuwste model, de Quooker Flex, is de eerste kokendwaterkraan met een uittrekslang. Daarmee won Quooker de award voor beste product tijdens de jongste editie van de Dutch Design Awards. Bovendien roemde de jury Quooker voor haar moed om van een innovatief luxegadget een relevant product voor dagelijks gebruik te maken.

www.quooker.be Richtprijs: vanaf 987,60 euro, excl. btw

Maximale flexibiliteit

PALEIS 11 STAND 515

Als koken sneller, zuiniger en veiliger kan, dan wordt het ook plezanter. Daar speelt de Zwitserse fabrikant V-ZUG met haar FullFlex-inductiekookveld perfect op in. Op die 90 cm brede keramische glasplaat kan je tot zes pannen vrij plaatsen. De inductoren herkennen automatisch waar de pannen staan en hoe groot hun bodem is. Aangezien je de pannen helemaal schikt hoe je dat zelf wil, staat FullFlex garant voor een maximale vrijheid en flexibiliteit tijdens het koken. Daarnaast beschikt het zoneloze inductiekookveld over automatische functies, een teppanyaki-functie en een groot grafisch kleurendisplay. Daarop kan je inspirerende achtergrondbeelden afspelen, of gewoon gaan voor een eenvoudige en intuïtieve bediening. Bovendien ziet de FullFlex er met haar inox omranding zonder zichtbare siliconenband bijzonder minimalistisch en elegant uit. Het kookveld is zowel beschikbaar voor vlakbouw als voor opbouw.

www.vzug.com Richtprijs: op aanvraag

Geometrie heruitgevonden

PALEIS 11 STAND 311

Met het gloednieuwe concept Frame Design trekt SieMatic voor haar New PURE Collection de kaart van de pure lijnen, vlakken en lijsten. Die vormen een rustgevend kader waarbinnen de keuken vervat zit. Kenmerkend is de verfijnde, 2¸cm smalle lijst die de inbouwelementen omkadert en ze soms zelfs lijkt te doen zweven. Tegelijk geeft dat element duidelijke design- en indelingsopties aan, zowel voor kasten als wandmeubels. Die sculpturale bouwblokken slaan zowel architecturaal als esthetisch een brug tussen de keuken en de leefruimte.

Speciaal voor deze minimalistische keuken ontwikkelde SieMatic nieuwe materialen en kleuren die zijn afgestemd op het concept, en onderling perfect samen passen. Zo ontwikkelde de Duitse keukenfabrikant een matte lak met een fijne structuur en een kunststof die onder meer de steensoort onyx nabootst. Daarmee komen functie en emotie harmonieus samen in de New PURE Collection.

www.siematic.com Richtprijs model foto: 27.300 euro, excl. btw, plaatsing en toestellen

Dampkap met allure

PALEIS 11 STAND 520

Wie op zoek is naar een dampkap die een lust is voor het oog, is bij het Nederlandse Wave aan het goede adres. Vooral de lampmodellen binnen het gamma springen in het oog, ideaal voor een open keuken waar een traditionele dampkap te veel aandacht naar zich toe zou trekken. Wave, dat voor het eerst in haar 23-jarige bestaan deelneemt aan Batibouw, presenteert model 2620 - een nieuwe versie van haar 2610-model - dat voorzien is van een leddisc die van warm wit naar koud licht kan veranderen. Zo creëer je in een handomdraai de gewenste sfeer aan het keukeneiland. Daarnaast pakt Wave uit met het allernieuwste model 2630, dat getoond wordt in de nieuwe kleurencombinatie messing en titanium leder. Al heeft Wave nog elf andere ledersoorten en hoogwaardig RVS in haar gamma. Naast de esthetische kant besteedt het bedrijf veel aandacht aan de technische kant én aan de kleinste afwerkingsdetails van de dampkap.

www.wavedesign.nl Richtprijs: model 2630 vanaf 2.557 euro, model 2620 vanaf 2.392 euro. Prijzen excl. btw

40 % de place en plus

PALAIS 11 STAND 104

Alors que les réfrigérateurs en pose libre de 70 centimètres de large existent depuis longtemps déjà, les modèles encastrables restaient limités, jusqu'à aujourd'hui, à 55 ou 60 centimètres. Whirlpool change la donne avec son Space400. Grâce à ses dimensions plus spacieuses, ce réfrigérateur-congélateur offre 400 litres d'espace de rangement, soit 40% de plus qu'un modèle traditionnel. Le Space400 possède de plus un compartiment spacieux pour les fruits et légumes, deux tiroirs jumelés pour les petites choses et un accessoire amovible pour conserver les bouteilles couchées. Grâce aux glissières télescopiques, les tiroirs peuvent entièrement sortir et s'enlever facilement. Whirlpool a également intégré sa technologie 6th Sense dans le Space400: dans la partie réfrigération, les aliments restent frais deux fois plus longtemps grâce aux capteurs FreshControl, tandis que dans la partie congélation, la technologie FreezeControl minimise les variations de température, de façon à congeler les aliments de manière optimale.

www.whirlpool.be Prix indicatif : 1156,20 euros hors TVA.

Texte Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens