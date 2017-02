Sneak preview: 7 opvallende nieuwigheden in Paleis 3

Authentieke materialen

Designer Dirk Cousaert en zijn team maken ontwerpen volgens een methode die hij Entelechy noemt, een verwijzing naar het idee van volmaakte verwezenlijking van de Griekse filosoof Aristoteles. Zo verleent hij ze een humanistische dimensie, met respect voor de authenticiteit van de materialen en het vakmanschap. De nieuwigheden die hij op Batibouw voorstelt passen in die gedachtegang. Zoals steeds zijn het creaties op basis van zuivere en edele materialen. De Elossa-keukens, bijvoorbeeld, zijn gemaakt van gerecycleerd hout afkomstig uit eeuwenoude schuren. De imperfecties van het hout contrasteren scherp met de zuiverheid van materialen zoals blauwe steen of staal. De lijn Akuro bespeelt dan weer een ander register: klei wordt bewerkt en langzaam gedroogd zonder additieven, waarna hij wordt gepatineerd volgens oude technieken. Er is keuze uit verschillende tinten.

Richtprijs: Akuro: 39.000 euro; Elossa: 67.500 euro (zonder plaatsing en toestellen)

Paleis 3 Stand 418

Waterdichte jaloezieën voor de badkamer

De meeste mensen houden het graag intiem in de badkamer. De juiste afscherming vinden is niet altijd eenvoudig. Daarom pakt Jasno uit met zijn nieuwe Aqualine, een reeks waterdichte binnenluiken. Ze zijn gemaakt van ABS, een kunststof van hoogstaande kwaliteit, makkelijk in model te buigen (voor bijzondere raammodellen) en afgewerkt met een waterdichte synthetische lak. Ze zijn verkrijgbaar in zes tinten wit en crème. De lijn is geknipt voor de badkamer, maar ook voor wellnessruimtes en keukens.

Richtprijs: vanaf 460 euro/m²

Paleis 3 Stand 112

100% Belgische deuren

We zijn gewend aan houten binnendeuren, maar ook stalen deuren zijn niet mis in huis. Steelit, een jonge Belgische onderneming, maakt er zelfs zijn paradepaardje van en biedt een waaier aan deuren in standaardafmetingen, gemaakt van hoogwaardig staal. Ze zijn verkrijgbaar in een moderne of klassieke uitvoering, enkel of dubbel, als draai- of schuifdeur. Kortom, voor elk interieur is er wat wils. De deuren zijn 100% Belgisch, ambachtelijk vervaardigd, en de onderneming garandeert een snelle levering. Voor wie het graag vooruit ziet gaan.

Richtprijs: 1.550 euro (voor een stalen deur van 875 x 2010 mm)

Paleis 3 Stand 522

Metalen zonwering

Zwembaden zijn soms omringd door glas ... dat aardig kan opwarmen. Niet zo prettig wanneer je in de zomer een verfrissende duik wil nemen. Om maar niet te spreken van een veranda! Reflex'sol stelt daarom voor om warmtereflecterende zonweringen te plaatsen die, aldus de onderneming, beter tegen de warmte beschermen dan externe zonneschermen en beter isoleren tegen de kou dan een rolluik. Hun doek is samengesteld uit gemetalliseerde PET-strips verwerkt in een "net" van geweven polyesterdraden. De gemetalliseerde kant kaatst het zonlicht terug en voorkomt zo oververhitting. Sommige zonneblinden zijn bovendien bekleed met een stof die in de winter het comfort verhoogt dankzij een thermische vulling tussen het weerkaatsend weefsel en de decoratieve stof aan de binnenkant. Geschikt voor alle ruimtes met veel glas dus.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 3 Stand 317

Onzichtbare deuren

Kameleon, het is de naam van het nieuwe deurbeslag van Rob, producent van deur- en luikenbeslag. Het heeft zijn naam niet gestolen. Alle technische onderdelen uit de reeks zijn aan het zicht onttrokken, waardoor de deur perfect opgaat het muurvlak.

Het assortiment telt twee schuifdeuren. De Kameleon Slide schuift achter de wand en verdwijnt in gesloten toestand onzichtbaar in het wandvlak. De deur sluit zeer goed aan en houdt daarmee goed storende geluiden tegen. De Kameleon Latent-Pocket schuift over een onzichtbaar geïntegreerde rail in het plafond en verdwijnt in een nis. De profielen zijn zwart geanodiseerd, waardoor ze bijzonder strak ogen. De deur is makkelijk te openen met een lichte inwaartse druk.

Richtprijzen beslag (zonder deurblad): Kameleon Latent-Pocket: 400 euro, Kameleon Slide: 850 euro

Paleis 4

Paleis 3 Stand 506

De redactie over de Kameleon slide: "Deskundigheid vereist" Subtiel ogende draai- en schuifdeuren zijn ideaal in hedendaagse woningen met loftallures. Ons valt vooral het beslag op om een gesloten schuifdeur - net als bij bestelwagens - keurig in hetzelfde vlak als de wand te leggen. Dat de KAMELEON SLIDE ook uitstekende geluidswerende kwaliteiten heeft, willen we graag eens in de praktijk uittesten. Het zou een grote stap voorwaarts betekenen omdat traditionele schuifdeuren niet geschikt zijn om lawaaierige ruimtes af te sluiten. De producent van het beslag garandeert een geruisloze werking. Het voordeel hiervan is des te groter in minimalistisch ingerichte kamers met veel glas en andere harde vlakken. In die omstandigheden zwelt geluid namelijk snel aan tot erg onprettige niveaus. De plaatsing van een strakke deur in een strakke wand vereist wel een grote deskundigheid en een perfecte coördinatie van je stukadoor en je schrijnwerker. Een muur die niet volledig vlak is of een slordige montage vallen extra hard op en zijn achteraf moeilijk recht te trekken. (Wim Deloof)

Paleis 3 Stand 126

Webshop voor houten lamellen

De firma Ekstravert, gespecialiseerd in onder andere outdoor living, zonwering en raamdecoratie, opent een webwinkel voor houten jaloezieën op maat: www.mijnhoutenlamellen.be. Hier kun je je nieuwe lamellen volledig zelf samenstellen. Je kiest zelf de lamelbreedte, de kleur, de bedieningszijde (links of rechts) of je een ladderband of laddertouw wilt... De webshop biedt keuze uit meer dan zestig kleuren en vier modellen van productlijnen: Budget, Trendy, Exclusief of Houtimitatie. Je krijgt ook tips voor het correct opmeten en plaatsen van de jaloezieën.

Doordat de winkel rechtstreeks van de fabriek aan de consument levert, zonder tussenpersonen, houdt hij zijn prijzen scherp. Wie de lamellen toch graag eerst eens in het echt bekijkt, kan terecht in de showrooms van Ekstravert in Brugge en Gent of, uiteraard, op hun stand op Batibouw.

Richtprijs: vanaf 50 euro

Paleis 3 Stand 126

Onzichtbaar deurbeslag

Glazen schuifdeuren zijn synoniem met een strakke inrichting, tot in de kleinste details. Jammer genoeg blijft het deurbeslag vaak net iets te zichtbaar voor liefhebbers van minimalisme. Argent Alu wil daar met het invisidoor SDX-systeem komaf mee maken. Het systeem bestond al om gewone schuifdeuren "onzichtbaar" in te werken, maar het assortiment bevat nu ook de nodige accessoires om glazen schuifdeuren tot 100 kg mee te bevestigen. Zo werden het deurkader en de inbouwrail van het basissysteem aangevuld met twee glasklemmen voor het glazen deurblad. Die klemmen worden verborgen achter een aluminium afdekprofiel dat in dezelfde kleur als de muur kan worden geschilderd.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 3 Stand 113