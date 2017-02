Sneak preview: 16 opvallende nieuwigheden in Paleis 11

Een kraan, maar beter!

Drink je liever geen water uit de kraan? Misschien zal Aqualex, gespecialiseerd in de behandeling van leidingwater, je wel op andere gedachten brengen met een kraan die maar liefst vijf verschillende soorten water produceert! Een kraan die je met een druk op de knop gezuiverd en gekoeld water biedt. Zoals alle andere kranen dus? Inderdaad, maar dit water is gefilterd en desgewenst ook heet, op kamertemperatuur en/of bruisend. Een alternatief voor flessenwater. Hoe snel je de investering er weer uit haalt, hangt af van je persoonlijke verbruik. Voor het milieu is de berekening alvast snel gemaakt ... Er bestaan verschillende versies van de kraan, waaronder een aantal inbouwmodellen.

Richtprijs: vanaf 2.499 euro

Paleis 11 Stand 103

Vaatwas inladen zonder bukken

De Comfortlift-vaatwasser van AEG denkt aan je rug. Gedaan met bukken om het onderste niveau in of uit te laden, je kunt de onderste lade van deze vaatwasser gewoon omhoog laten komen tot op werkhoogte. De lade wordt door een liftsysteem omhoog getild wanneer je ze uittrekt. Als alles is uitgeladen en weer gevuld, laat je ze met een hendel terug naar beneden. Naast ergonomie, houdt de vaatwasser ook rekening met andere vormen van comfort. Zo beschikt hij over een extra stil wasprogramma. Er is ook een energiezuinige cyclus voorzien. En voor wie wil, kan een extra glazenlade bijbestellen met geïntegreerde SoftGrip-handgrepen voor delicaat glaswerk.

De Comfortlift maakt deel uit van het nieuwe gamma keukentoestellen van AEG, Mastery Range.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 406

Combineren naar wens

Miele, fabrikant van elektrische huishoudtoestellen, pakt op Batibouw uit met een aantal nieuwigheden voor kookfanaten. Zo is er de SmartLine, een reeks combisetapparaten die je naar believen kunt combineren. Inductie, gas, grill, wok, teppanyaki... Je kiest zelf de toestellen die je nodig hebt en ontwerpt daarrond een keuken op maat. Alle combinaties zijn mogelijk en kunnen worden voorzien van een geïntegreerde dampkap in de kookplaat.

Richtprijs: SmartLine inductiekookplaat met PowerFlex kookvlak: vanaf 1.199 euro

Paleis 11 Stand 113

Geïntegreerde dampkap

Wie houdt van een open keuken, houdt er doorgaans ook van dat huishoudtoestellen netjes zitten weggestopt. Vanuit dat opzicht brengt Siemens een originele keukencombinatie op de markt: een "inductionAir System" inductiekookplaat van 80 cm breed waarin de afzuiging centraal tussen de kookzones zit geïntegreerd. Langs twee gleuven worden de dampen en geuren aan de bron afgevoerd. Volgens de fabrikant doorstaat de zuigkracht van dit systeem probleemloos de vergelijking met wanddampkappen of plafonddampkappen. Zowel afvoer naar buiten als een gesloten circuit (met recirculatie) zijn mogelijk. De climateControl-sensor past automatisch de zuigkracht aan zodat de dampkap optimaal kan werken zonder dat meer energie dan nodig wordt gebruikt. Ook de kookplaat zelf is uitgerust met tal van opties.

Richtprijs: 3.999,99 euro, incl. btw en Recupel

Paleis 11 stand 209

Ultraplatte en connected dampkap

Met een voorkant in zwart glas en een geringe dikte lijkt deze gloednieuwe, ultraplatte Flat Design Serie 8-wanddampkap met Home Connect-technologie wel op een tv-toestel. De nieuwste innovatie van Bosch is inderdaad een verrassende combinatie van functionaliteit en esthetiek. De dampkap komt tegen de muur en kan vanop afstand bediend worden met een smartphone of tablet. De Home Connect-app toont wanneer het tijd is om de filters te vervangen en de PerfectAir-sensor past automatisch de zuigkracht aan. Deze dampkap voert de lucht naar buiten af, maar kan ook in een gesloten circuit functioneren (als recirculatiedampkap). Ten slotte biedt ze alvast één zekerheid: door de verticale plaatsing tegen de muur loop je niet langer het risico je hoofd te stoten wanneer je in de potten roert...

Richtprijs: 1.749,99 euro (model van 90 cm breed), incl. btw en Recupel

Paleis 11 stand 209

Luxelaminaat in de keuken

Soms moet je de basis aanpakken om jezelf heruit te vinden. Zo ging het precies voor het nieuwe gamma van Mobalpa. Dat legt het accent op nieuwe materialen, onder andere via een van de pronkstukken van veel keukens en badkamers: het werkblad in laminaat. Mobalpa ontwikkelde een luxeversie van het materiaal: met de hand afgewerkt en bekleed met een antistatisch en bacteriewerend bovenvlak. Dit hygiënische werkblad doorbreekt dus het gedemodeerde beeld dat er vaak over laminaat bestaat en is tegelijk praktisch en betaalbaar.

Het nieuwe laminaat is beschikbaar in twee afwerkingen: het Fenix-gamma met matte look en fluweelzachte touch (zie foto) en het Futura-gamma met authentieke look en gegraveerde structuur. De diktes variëren van 12 en 75 mm voor de keuken en tot 100 mm voor de badkamer.

Richtprijs: 22.982 euro voor Melia-keuken met werkblad in luxelaminaat

Paleis 11 stand 411

Wit, witter, witst

Voor wit is er altijd plaats in een interieur. Bij Silestone, een merk van de groep Cosentino dat gespecialiseerd is in kwartsoppervlakken en -werkbladen (composiet) voor keukens en badkamers, weten ze er alles van: Silestone Blanco Zeus is de best verkochte kleur aller tijden van het merk, dat toch al 25 jaar meedraait. Daarom besloot het bedrijf om nieuwe nuances wit aan zijn kleurenpalet toe te voegen. Eerst en vooral door de graad van witheid en helderheid van Blanco Zeus te overtreffen met Iconic White, "het puurste, meest glanzende en lumineuze wit dat er vandaag in de sector van kwartsoppervlakken bestaat", aldus de fabrikant. Daarnaast worden ook alternatieven aangeboden zoals Blanco Norte en White Storm, gekenmerkt door grijzige korreltjes, of Blanco Maple, dat oplicht door de aanwezige kwarts- en kristaldeeltjes.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 118

Kranen in massief roestvrij staal

Is het hoogtepunt van "net inox" voorbij? De Zwitserse fabrikant Franke is die mening alleszins toegedaan. Daar hebben ze schoon genoeg van producten die alleen maar op RVS lijken en brengen nieuwe accessoires uit voor de keuken in massief roestvrij staal. Franke heeft immers al 105 jaar ervaring met het bewerken van RVS en lanceert nu een trio van keukenkranen in dat materiaal: Centinox, Atlas en Gaia. Hygiënisch, hittebestendig en slijtvast, robuust en onderhoudsvriendelijk - roestvrij staal maakt van deze elegante kranen een vaste waarde in de keuken.

Richtprijs: Centinox: vanaf 642 euro; Atlas: vanaf 438 euro; Gaia: vanaf 407 euro

Paleis 11 Stand 201

Made in Italy

De Italiaanse producent Smeg presenteert op Batibouw zijn nieuwe assortiment huishoudapparaten. Onder de nieuwigheden zijn er maar liefst twee complete series. De lijn Dolce Stil Novo omvat onuitgegeven producten, zoals een inbouwwijnkast of een oven waarvan de greep enkel tevoorschijn komt wanneer hij in werking is. De lijn Portofino valt op door zijn strakke lijnen, zoals de decoratieve wanddampkap met zwarte glazen lijst. Bij de kleine apparaten viel ons oog op een nieuwe citruspers en een espressomachine (zie foto), zoals steeds verkrijgbaar in een groot aantal kleuren.

Richtprijs: wijnkast Dolce Stil Novo (inbouw): 2.199 euro; oven Dolce Stil Novo Pyrolyse: 2.239 euro; decoratieve dampkap (wandmodel): 899 euro

Paleis 11 Stand 101

Black maakt comeback

Zwart maakt zijn comeback in de èggo-keuken, in een ultramatte afwerking. Die kleur contrasteert de keukenfabrikant graag met wit. Voorts inspireert het merk zich voor zijn nieuwe ontwerpen ook op de Scandinavische interieurtrends. Met hout, bijvoorbeeld, voor een natuurlijke en harmonieuze toets, of lichte tinten, zoals watergroen en salie, in combinatie met wit of lichtgrijs. Ook de cottagekeuken kreeg een Scandinavische update met wit-zwartcontrasten en wit hout. De designs worden strakker, zonder hangrepen en met gladde wanden. Ook doen brons en twee nieuwe betonkleuren hun intrede in het kleurenpalet voor het keukenmeubilair. Wat materiaal betreft, is Fenix de nieuwkomer voor werkbladen of wandpanelen. Het laminaat is mat afgewerkt, onderhoudsvriendelijk en goed bestand tegen schokken, krassen en vlekken.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 405

Koken was nog nooit zo eenvoudig

De nieuwe inductieplaten uit de W Collection van Whirlpool helpen je een aardig handje in de keuken, dankzij een hulpvaardige "kookassistent". De AssistedDisplay, zoals die assistent officieel heet, adviseert je stap voor stap wat je moet doen om een heus feestmaal op tafel te toveren. Via de geïntegreerde assistentiefunctie kun je het ingrediënt dat je wilt klaarmaken selecteren, net als de dikte en de gewenste kooktechniek. De 6th SENSE-sensoren stellen voor elk recept vervolgens de ideale temperatuur en kooktijd in. Via geluidssignalen geeft de inductiekookplaat aan wanneer je ingrediënten moet toevoegen of wanneer het gerecht klaar is.

De kookplaten uit de W Collection beschikken over acht individueel programmeerbare zones. Of, met de FlexiFull-functie, maak je van het volledige oppervlak van de inductieplaat één grote kookzone.

Richtprijzen: 1.049 euro (kookplaat van 65 cm) of 1.399 euro (kookplaat van 77 cm). Prijzen incl. btw

Paleis 11 Stand 100

Wasbak met drie niveaus

De Blanco Etagon maakt werken in de spoelbak, zoals groenten schoonmaken, een stuk praktischer door meerdere niveaus te creëren. Door twee rails te plaatsen in de spoelbak, kun je op drie verschillende niveaus tegelijk werken. Spoel bijvoorbeeld aardappelen in de spoelbak, plaats een vergiet op het niveau daarboven en snijd groentjes op een snijplank op het hoogste niveau. Zo creëer je extra werkruimte in de keuken. De Etagon is verkrijgbaar in roestvrij staal en het compositiemateriaal Silgranit. Dat materiaal is naast onderhoudsvriendelijk, hygiënisch, kras-, schok- en zuurbestendig ook zeer goed bestand tegen de hitte (tot wel 280 graden). Blanco brengt zijn Silgranit-spoelbakken voortaan ook uit in een nieuwe kleur: muskaat. Een warme, bruine kleur met exotisch tintje dat binnen allerlei interieurstijlen past, van traditioneel tot modern.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 213

Onze redactie over Etagon: "Verticeel werken" Met het nieuwe concept Etagon speelt spoelbakkenfabrikant Blanco in op de veranderende keukengewoontes. Zo hebben de meeste mensen tegenwoordig een vaatwasmachine, waardoor de spoelbak zijn afwasfunctie verloren heeft. Daarnaast wonen we steeds kleiner, en moet het keukenoppervlak worden geoptimaliseerd. Met Etagon biedt Blanco een interessant antwoord op die veranderingen. Dankzij de integratie van een subtiele rand en de ontwikkeling van twee uitneembare rails om in de spoelbak te leggen, kun je drie werkniveaus creëren. Spoelen kan op het onderste niveau, laten uitdruppen op het middelste. Op de werkplank van het bovenste niveau kun je de groenten snijden na het spoelen, en daarna kun je ze dankzij de rails meteen in de pot laten glijden. Hoewel het in het begin wellicht wat wennen is om niet horizontaal maar wel verticaal te werken, innoveert Blanco met dit multifunctionele etagebak. (Elien Haentjens)

2 jaar research, 200 nieuwe toestellen

Met het Wish-assortiment brengt Teka zomaar ineens meer dan tweehonderd nieuwe keukentoestellen op de markt. Tot het nieuwe gamma behoren ovens, kookplaten, en dampkappen. Meer dan 900 mensen uit vijf verschillende fabrieken hebben twee jaar aan de nieuwe producten gesleuteld. De nieuwe Wish-ovens kregen alle een A+-energielabel. Bovendien beschikken ze over een dubbele zelfreinigingsfunctie. Via het programma Hydroclean wordt de oven gereinigd met waterdamp, ideaal voor dagelijks gebruik. Pyrolyse biedt een diepere reiniging. De ovens bestaan in 6 modellen, hebben 30% meer capaciteit en ze kunnen tot wel 50 voorgeprogrammeerde recepten bevatten. De nieuwe reeks dampkappen kregen een A++-label, onder meer dankzij hun EcoPower-motoren en hun zuinige ledverlichting. De kookplaten ten slotte werden uitgerust met Single Touch-controlers waarmee je elke kookzone apart kunt instellen. En waarom geen kookplaat die je vanop afstand kunt bedienen via een eenvoudig af te halen magnetische knop (iKnob)?

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 500

Luchtdicht koken

De FullSteam combistoomoven van Neff kan bogen op verschillende kooktechnieken, 38 automatische programma's, een inhoud van 71 liter en een greeploos design. Maar het paradepaardje is de functie voor vacuümkoken. Met de "sous-vide"functie kun je vacuümverpakte vis, vlees, groenten, fruit of volledige gerechten garen in hun luchtledige verpakking, op een constante en lage temperatuur. Op die manier behouden de voedingswaren hun aroma's en textuur beter. Onder aan de oven past optioneel nog een vacumeerlade van 14 cm hoog. Daarin kun je zelf gerechten of voedingswaren vacuüm verpakken. Zo kun je ze bewaren zonder kwaliteitsverlies of je kunt ze vervolgens onmiddellijk garen met het sous-videprogramma. De vacumeerlade kan ook vloeistoffen, glazen flessen en potten of geopende verpakkingen vacumeren.

Richtprijs: FullSteam-oven met sous-videfunctie: 1.859,50 euro. Met vacumeerlade: 1.983,50 euro. Prijzen incl. btw

Paleis 11 Stand 315

Veilig ontdooien

Vlees of vis ontdooien op kamertemperatuur verhoogt het risico op voedselvergiftiging, doordat bacteriën veel meer kans krijgen om zich te vermenigvuldigen. Je doet dit best in de koelkast, al kan het dan wel even duren. Het gloednieuwe LIFE-toestel van Coldline belooft voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien, waardoor het natuurlijke vochtgehalte en de textuur optimaal bewaard blijven. Maar dat is niet de enige functie van het toestel. De compacte snelkoeler/snelvriezer kan ook vers klaargemaakt eten tegen een recordtempo koelen, veel sneller dan een gewone diepvries, zodat bacteriën geen kans krijgen. Dranken kunnen worden gekoeld tegen een snelheid van één graad per minuut. Je kunt er yoghurt mee maken. En ook om deeg te laten rijzen is de LIFE geschikt, omdat het de omgevingstemperatuur constant houdt. Een manusje-van-alles met een eenvoudig te bedienen touchscreen.

Richtprijzen: vanaf 2.190 euro, incl. btw

Paleis 11 Stand 205

Gemoedelijk koken

De keukens van bulthaup zetten meer dan ooit in op huiselijkheid. De keuken vormt het hart van het hele gezin en wordt meer en meer leefruimte. De b3-keuken, een compact ontwerp tegen een lage prijs, komt in warme kleuren als flint (donkergrijs) en zandbeige en in donker hout om een gemoedelijke sfeer te creëren. Een sideboard biedt extra opbergruimte en vormt de overgang tussen de keuken en de woonkamer. De b2-keuken laat de grenzen tussen leefruimte en kookplaats nog meer vervagen. Ze vormt een plek met veel bewegingsvrijheid en biedt een handig ordeningsprincipe. Het klassieke ontwerp werd ontdaan van alle onnodige elementen, zodat een helder en puur design ontstaat.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 11 Stand 317