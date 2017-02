Sneak preview: 12 opvallende nieuwigheden in Paleis 7

Nobel hout in de badkamer

Natuurlijke materialen vallen weer volop in de smaak. Dat heeft ook Facq begrepen. De badkamerfabrikant stelt het Edition Lignatur-gamma van Keuco voor, een reeks houten meubels met moderne lijnen. Ieder stuk wordt met de hand vervaardigd, in eikenhout, notelaar of Venetiaanse eik. Als tijdloos materiaal is hout ook een garantie op authenticiteit en draagt het op die manier bij aan het welzijn in de badkamer. De luxueuze meubels zijn uitgerust met verlichting in de spiegel, aanraaktoetsen om het licht te dempen of geïntegreerde ledverlichting met automatische aan-uitfunctie. Alle lades zijn eenvoudig te openen met een lichte druk en kregen allemaal een onderverdeling in massief hout.

Richtprijs: vanaf 5.900 euro

Paleis 7 stand 211

Vrijstaand bad

Het bad stond jarenlang tegen de muur, vaak in het verlengde van het badkamermeubilair. Sinds enkele jaren is het echter niet ongewoon om met een vrijstaand exemplaar te pronken. Vanuit die invalshoek stelt Duscholux op Batibouw zijn lijn "elegante en vrijstaande" badkuipen voor. Ze brengen dynamiek in elke badkamer, modern of klassiek. Zoals steeds gaat de onderneming voor een kwalitatief hoogstaand design.

Richtprijzen: Primeline Free: vanaf 2.305 euro; Caprivi Free: vanaf 2.640 euro (zonder bekleding) en 5.793 euro (met bekleding)

Paleis 7 Stand 109

In verbinding met de waterverzachter

Tegenwoordig stellen we ons via wifi in verbinding met alle mogelijke toestellen, dus waarom ook niet met de waterverzachter? Ecowater Systems tilt de waterbehandeling in de woning een niveau hoger met eVOLUTION, een reeks waterverzachters uitgerust met nieuwe functies. Deze toestellen bevatten een efficiënt sturingsalgoritme om het water- en zoutverbruik precies af te stemmen op de benodigde hoeveelheid zacht water. Daardoor kan het zoutverbruik tot wel 50% afnemen. Via de ingebouwde wifi-technologie waarschuwt het toestel de gebruiker wanneer het zoutniveau te laag is. Ingebouwde kleppen beperken bovendien het drukverlies en verbeteren het waterdebiet.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 7 Stand 421

Een moderne of een retrokraan

Vind je het moeilijk kiezen tussen antiek en hedendaags? Kranenfabrikant RVB lanceert een aantal nieuwe modellen die de keuze overbodig maken. Het bedrijf draait al mee sinds 1935 en staat bekend om zijn retrocollecties. Met een eengreepsmengkraan in epoquestijl herziet het zijn klassiekers en bewijst het dat ergonomie en traditie mooi samengaan. De modernere collectie Line, ontworpen door designer Terence Woodgate, valt op door zijn handige hendel met geometrisch strakke vormen. En dan is er nog de Plug-collectie. Een ontwerp van designer/architect Alain Berteau, dat getuigt van een minimalistische aanpak voor een ultracompacte kraan.

Richtprijzen: 1935, eengreepsmengkraan in chroom: 430 euro; Line, eengreepsmengkraan in chroom: 495 euro; Plug, keukenkraan in chroom met ingebouwde mousseur in het mondstuk: 670 euro.

Paleis 7 Stand 311B

Lang douchen zonder schuldgevoel

Als er zich een nieuwe technologie aanbiedt in de badkamer, dan is dat meestal om een oplossing te vinden voor een dagelijks dilemma in de badkamer: genieten van een lange, warme douche zonder water en energie te verspillen. Dat is het doel van de e-Shower, een ontwerp van de Nederlandse firma Hamwells dat exclusief door Van Marcke wordt voorgesteld. Deze douchecomputer kan dankzij het FreshCycle-programma waterdruppels tot negen keer hergebruiken, filteren en zuiveren tijdens dezelfde douchebeurt! "Deze oplossing is dus ideaal om te genieten van een deugddoende douche terwijl je tot 80% energie en 90% water bespaart", luidt het bij de fabrikant. De e-Shower kan worden verbonden met mobiele apparaten om persoonlijke doucheprogramma's in te stellen, muziek te streamen of de douchecomputer op afstand te bedienen. De timerfunctie en de verdeling van het warme water in de boiler over de verschillende gebruikers zorgen voor energie- en waterbesparing. De e-Shower reinigt zichzelf automatisch en loopt na elk gebruik volledig leeg.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 7 stand 309

Reactie op het FreshCycle-programma Douchen kun je in principe op twee minuten. We blijven echter veel liever langer onder de warme straal staan. En zo verbruiken we al gauw 100 liter water op 38 °C, zelfs met een douchespaarkop. Met het FreshCycles-programma van de e-Shower kan volgens fabrikant Van Marcke tot 80% energie en tot 90% water worden bespaard. Daarvoor recupereert een pomp het water uit de douchebak en hergebruikt het (na filtering, zuivering en een passage door een UV-filter om de bacteriën te verwijderen). Door deze techniek zou het water tot wel 7 keer opnieuw kunnen worden gebruikt voor het wegspoelt. Dat water en energie worden bespaard, is duidelijk, maar daarvoor moet je wel je volledige douche vervangen, inclusief de douchebak. Goedkoop is het systeem dus niet en wat rekenwerk is nodig om te bepalen of de e-Shower al dan niet rendabel is. Hoeveel douches neemt je gezin per dag? Hoe lang douch je normaal? Ben je daarentegen sowieso van plan een nieuwe douche te plaatsen, dan is de meerkost van deze e-Shower ten opzichte van een klassieke douche sneller terugverdiend. (Benoît Bilocque)

Reactie op het FreshCycle-programma Het warme water van de douche recycleren is zeker een goed idee. Niet alleen is 90% minder water nodig, ook de energie uit het warme water wordt hergebruikt in plaats van dat ze rechtstreeks in de riolering verdwijnt. Deze dubbele besparing - op het watervolume en de verwarming - past perfect binnen de verlaging van het energieverbruik in onze woningen. Bovendien hoef je je niet langer schuldig te voelen als je wat langer onder de douche blijft staan. Voor een gezin van 4 personen is de installatiekost van 3.000 euro in minder dan twee jaar terugverdiend. Technisch gezien vraagt deze douche door de aanwezigheid van een pomp, een reservoir en de filters wel meer onderhoud dan een "normale" douche. Toch verdient ze zeker onze aandacht, met als enige kanttekening dat er momenteel weinig bewijzen zijn voor de levensduur van vijftien jaar die door de fabrikant wordt aangevoerd. (Gérard Kaiser)

Hout en beton in de badkamer

Badkamerspecialist X2O brengt twee nieuwe meubelreeksen uit. Het Balmani Xcentra-gamma, (zie foto) afgewerkt met een voelbare houtstructuur, is voortaan beschikbaar in de trendkleur "concrete oak". Deze reeks bestaat uit een ruw zwevend meubel (met opbouwwaskom en bijhorende kolomkast) dat zeer goed past in interieurs met een industriële look. De Balmani Spinto-collectie in eik bestaat dan weer uit een meubel met opzetkommen in zwevende versie (2 lades) of staande versie (3 lades) en een bijhorende kolomkast. Deze reeks valt vooral in de smaak bij wie houdt van meubels met een natuurlijke look. Beide reeksen zijn greeploos en kunnen gecombineerd worden met diverse tabletten en spiegels.

Richtprijs: op aanvraag (in functie van de samenstelling)

Paleis 7 stand 401

Eenvoudig te monteren

Op Batibouw pakt Geberit graag uit met nieuwigheden. Een daarvan is Setaplano, een nieuwe doucheplaat voor inloopdouches die eenvoudig te plaatsen is. Door een heel aantal onderdelen vooraf in de fabriek te monteren, zoals het stalen kader en de dichtingsfolie rond de doucheplaat, wordt het aantal onderdelen beperkt, verloopt de plaatsing een stuk sneller en zou de kans op lekken verkleinen. De pootjes en de sifon klik je bijvoorbeeld eenvoudigweg vast op het stalen kader. De doucheplaat zelf is gemaakt van kwaliteitsmateriaal. Ze voelt zacht aan en is makkelijk in onderhoud. Het product komt in april 2017 op de markt.

Verder noteren we dat de Geberit-groep Keramag heeft overgenomen, gespecialiseerd in sanitaire keramiek. Het gamma van Keramag, gekenmerkt door zijn lijnenspel en duurzaamheid, krijgt een ereplaats op de stand van Geberit.

Richtprijs: doucheplaat Geberit Setaplano 90 x 90 cm: 699 euro; installatieframe: 290 euro; installatiekit met 4 voeten en sifon van 50 mm: 175 euro

Paleis 7 Stand 209B

Pomp tegen condensatie

Bij verwarmen en koelen ontstaat er condens. Denk maar aan de techniek van een condensatieketel, waarbij warmte wordt gerecupereerd uit de rookgassen doordat die condenseert. In verwarmings- en luchtbehandelingssystemen blijft het condenswater soms staan. Dat wil Wilo oplossen met de Plavis condensaatopvoermodule. Het toestel verzamelt de condens en pompt ze automatisch weg eenmaal het reservoir van de pomp vol is.

De Plavis-pompen zijn eenvoudig aan te sluiten en zijn uitgerust met efficiënte, stille motoren en een hoogrendementsmotor. Afhankelijk van de versie zijn er verschillende functies beschikbaar, zoals onder andere een geïntegreerd alarm of een storingsmelder.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 7 Stand 409

Drinkwater met extra magnesium

De filter van de waterkan Vida van BWT haalt niet alleen kalk, zware metalen en de chloorsmaak uit kraantjeswater, hij verrijkt het water bovendien met magnesium. Volgens de firma zou je zo tot ongeveer 20% van je dagelijkse behoefte aan magnesium invullen door kraantjeswater te drinken (mannen hebben er dagelijks 300 tot 350 mg van nodig, vrouwen 250 tot 300 mg). Magnesium is een mineraal dat essentieel is voor onder meer gezonde tanden en botten en voor het functioneren van de spieren, hart en bloedvaten. Daarnaast balanceert de Vida ook de pH-waarde van het water uit, wat de smaak ten goede komt. En uiteraard bespaar je met een waterkan op de aankoop van flessenwater, wat dan weer vriendelijk is voor het milieu en je portefeuille.

Richtprijzen: BWT-waterkan: 17,99 euro. Pak van drie filterelementen: 19,99 euro

Paleis 7 Stand 100

Wastafelblad in Mineral Stone

Badkamerfabrikant Detremmerie heeft zijn uiterst strakke No Limit-reeks uitgebreid met wastafelbladen en douchebodems in Mineral Stone. Dat materiaal heeft de look-and-feel van natuursteen maar is uiterst makkelijk in onderhoud. Het is waterresistent en aseptisch, wat het uitermate geschikt maakt voor de badkamer. Zowel de wastafelbladen als de douches in Mineral Stone zijn verkrijgbaar in acht verschillende kleuren. Met de afgeschuinde fronten en verborgen inox grepen past de No Limit-reeks perfect in een hedendaagse badkamer met wellnessallures.

Richtprijzen No Limit 45 (structuur wengé, 200 cm breed, 45 cm diep): wastafel: 1.980 euro, onderbouw: 1.088 euro, spiegel: 582 euro/stuk. Volledig ensemble: 4.232 euro. Exclusief kraanwerk

Paleis 7 Stand 107B

Compacte waterontharder

Aquacare lanceert een nieuwe, uiterst compacte waterontharder: de Kinetico Premier Compact. Het kleine formaat van het toestel en het feit dat het zonder elektriciteit werkt, maakt het eenvoudig te plaatsen en om het even waar. Het past bijvoorbeeld makkelijk in een keukenkast. De Kinetico Premier Compact werkt met zoutblokken van 4 kg - geleverd in verpakkingen van 8 kg in plaats van de gebruikelijke zakken zout van 25 kg. Om nieuw zout toe te voegen, kun je de waterontharder eenvoudig openen via een deksel met magneet. Het toestel telt twee harsflessen in plaats van één, waardoor je voortdurend kunt genieten van zacht water.

Richtprijs: 1.590 euro

Paleis 7 Stand 509

Massief hout in de badkamer

Ethnicraft stelt met Layers zijn nieuwste collectie badkamermeubelen voor. Ethnicraft is een Belgisch meubelbedrijf dat zich specialiseert in kwaliteitsvolle meubelen in massief hout. De Layers-collectie is vervaardigd uit verfijnde, lichte eik, dat wordt gecombineerd met een wit gesatineerd bovenblad. Het ontwerp kenmerkt zich door zijn strakke, rechte lijnen. De grote ronde spiegel vervolledigt het originele, tijdloze design. Ethnicraft biedt zoals voor al zijn collectielijnen een totaalpakket aan, met een aantal praktische accessoires, zoals legplanken en bijzetkastjes.

Richtprijzen: Meubel 120 cm: 2.250 euro; spiegel 120 cm: 400 euro

Paleis 7 Stand 413